LA RISPOSTA DI FILIPPONE AL CAPOGRUPPO DI MAGGIORANZA ALESSANDRO MINETTI

Ancora una volta, purtroppo, sono costretto a rispondere alle esternazioni del “portavoce” della maggioranza Alessandro Minetti, il quale, nel comunicato stampa pubblicato su www.Collinedoro.net il 3 marzo 2020, rivolgeva al sottoscritto accuse pesanti e offensive, fuori da ogni regola civile e democratica, senza un minimo rispetto per il ruolo che il sottoscritto svolge, correttamente, in qualità di consigliere comunale di opposizione.

Si ricorda al capogruppo Minetti, che il sottoscritto rappresenta in Consiglio Comunale la lista civica “Pianella Vicina”, nella quale, nelle elezioni del 2018, era candidato Sindaco, riportando 2.108 voti, pari al 40% dei votanti, quindi ha pieno diritto, di sedere sui banchi del Consiglio Comunale e svolgere il ruolo di controllo e di proposte, riconosciuto non solo dalla Costituzione Repubblicana, ma anche dalle leggi vigenti degli enti locali (T.U.E.L. Legge 267/2000).

Il capogruppo Minetti mi accusa testualmente di “… sabotare il lavoro che i consiglieri comunali hanno condotto a beneficio della cittadinanza …”, inoltre di aver fatto sul comunicato stampa una “… ricostruzione totalmente falsa e persino ridicola delle vicende inerenti l’adozione del PRG …”.

Accusandomi anche di aver messo in atto un “.. tentativo di nascondere all’opinione pubblica la ragione per la quale non ero presente ai lavori …” della seduta del Consiglio Comunale, affermando che il sottoscritto aveva “.. interessi personali che lo rendono incompatibile alla partecipazione al voto ..”.

Riguardo della mia incompatibilità di votare il P.R.G, i fatti dimostrano che sulle tavole del P.R.G. affisse lungo il corridoio al primo piano del Municipio, dopo la campagna elettorale di Giugno 2018 e fino a Novembre 2019, non erano presenti terreni edificabili intorno alle mie proprietà e di tutti i residenti della zona di C.da Collevecchio. Infatti, il sottoscritto non ha mai fatto osservazioni per chiedere di far passare i terreni da agricoli ad edificabili di sua proprietà, in quanto sia i miei terreni che quelli dei vicini, vengono utilizzati solo per sostentamento famigliare.

Inoltre le nuove zone B4 di P.R.G. inserite su diversi terreni della C.da Collevecchio, tra l’altro in piena zona agricola che si inoltra fino a 2 Km dalla strada statale S.S.81, senza prevedere l’adeguamento della strada esistente a doppia carreggiata (Larghezza = 6 m), contrasta palesemente con le leggi vigenti e le norme del codice della strada.

Si evidenzia che il sottoscritto è venuto a conoscenza dell’edificabilità dei terreni della C.da Collevecchio solo nel mese di Gennaio 2020, cioè venti giorni prima dell’adozione del P.R.G. in Consiglio Comunale.

Se questa è la successione dei fatti, sembra chiaro che la motivazione di quella scelta, non è dovuta ad aspetti tecnici urbanistici, ma solo per ragioni politiche e di conseguenza per impedirmi di partecipare al Consiglio Comunale, quindi una decisione pensata appositamente per impormi il silenzio, far pagare più tasse al sottoscritto e tutti gli interessati, per fare cassa, e non darmi la possibilità di votare il P.R.G. per rappresentare gli elettori che mi hanno dato fiducia.

Il capogruppo Minetti invece dovrebbe guardare bene nella sua maggioranza e vedere i portatori di interessi e riferire che l’Assessore Marco Pozzi e il Presidente del consiglio comunale Francesco Chiarieri, per loro scelta, al contrario del sottoscritto, erano ugualmente incompatibili, infatti anch’essi non hanno potuto partecipare alla votazione del P.R.G.

Riguardo alla critica del portavoce Minetti rivolta all’Arch. Valeriano Mergiotti, incaricato di relazionare all’Incontro – Dibattito sul P.R.G. programmato per il 10 Marzo 2020, prima di offendere le persone, si dovrebbe informare sull’Architetto, il quale è un nostro concittadino nato e residente a Pianella, con comprovata esperienza maturata in diversi Comuni (Pescara, Montesilvano e Chieti), tra l’altro non è schierato politicamente, e ha dato la sua disponibilità volontariamente per spiegare il Nuovo P.R.G. ai cittadini pianellesi.

Preciso al capogruppo Minetti, che le sue affermazioni offensive, non riusciranno ad intimorire nessuno, tantomeno il sottoscritto, ma servono solo ai pianellesi per far conoscere la differenza tra chi si occupa solo dell’interesse pubblico e chi è solo attaccato alla poltrona e al potere.

Si ricorda al capogruppo che sono quasi 20 anni che lui non lascia la poltrona in comune, di cui 10 al potere con D’Ambrosio condividendo tutte le sue scelte, e dal 2013 fino ad oggi con Marinelli, rinnegando il passato, sempre con un comportamento poco rispettoso delle regole democratiche, offendendo e denigrando chi non la pensa come lui e chi non si piega ai suoi interessi politici.