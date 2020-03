Pianella- Denis Sposo ( Vivere Pianella) : ristrutturare e intitolare il campo da basket a Kobe Bryant

Denis Sposo, Consigliere Comunale al Comune di Pianella, del gruppo consiliare "Vivere Pianella", ha presentato una mozione per la ristrutturazione, messa in sicurezza e intitolazione allo scomparso campione Kobe Bryant del campo da basket adiacente il plesso della Scuola Primaria della Frazione di Cerratina.

"È fondamentale per noi riattivare il campo da Basket, essendo questo un luogo di aggregazione giovanile che combatte noia e solitudine. - afferma Sposo - Con la ristrutturazione del campo inoltre vogliamo promuovere l'attività sportiva di gruppo e riqualificare una zona importante della nostra frazione."

I Consiglieri di "Vivere Pianella" richiedono quindi la riqualificazione del campo e delle strutture adiacenti e di installare un servizio di video sorveglianza contro azioni di malintenzionati.

"Vogliamo inoltre che il nuovo campo da Basket venga intitolato alla memoria del grande campione di basket Kobe Bryant e di sua figlia Gianna Maria, di recente venuti a mancare in un tragico incidente. Per evidenziare questo ricordo sarebbe bello far realizzare un murales raffigurante i due nell'area degli spalti." Conclude Denis Sposo.