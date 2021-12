Spoltore: porte aperte al nuovo circolo Pro Loco

Apre a Spoltore il nuovo circolo privato ideato e gestito dalla locale Pro Loco di Spoltore Terra dei 5 Borghi, molto attiva sul territorio con tantissime iniziative che movimentano e animano la vita del borgo.

L’inaugurazione è prevista per domenica 5 dicembre alle ore 17.00 in via del Corso 14, nel cuore del centro storico.

I lavori, iniziati ad aprile e proseguiti incessantemente nonostante le difficoltà legate alla pandemia, hanno visto una totale ristrutturazione dello spazio, già in passato adibito a circolo privato, e hanno permesso di portare alla luce, a sorpresa, un antico elemento architettonico che ha arricchito l’arredamento del locale.

Le operazioni di ammodernamento, svolte prevalentemente dagli stessi soci e volontari della Pro Loco di Spoltore, hanno dato vita ad un luogo accogliente, caldo e fruibile in mille modi, sia per leggere un libro in tranquillità all’interno di uno spazio più raccolto, sia per passare il tempo nella sala più grande (che ospita anche un piccolo angolo bar) con giochi di ruolo e giochi di società o semplicemente bevendo un calice di vino e stuzzicando qualcosa tra una chiacchiera e l’altra.

Il circolo ospiterà diverse attività, come laboratori di sartoria, cucito e ricamo, laboratori teatrali, incontri letterari, serate musicali, corsi di inglese e di scacchi, progetti volti a combattere il disagio giovanile e degli anziani, incontri a tema legati a sport, natura e benessere e per il reinserimento di persone in difficoltà nel mondo lavorativo.

L’obiettivo principale è riportare la gente a vivere la socialità, all’interno di una comunità coesa, inclusiva e desiderosa di condividere esperienze, idee, passioni, arte e cultura, con uno scopo ludico ma anche sociale e turistico, tema, quest’ultimo, al centro delle attività di una Pro Loco.

Lo spazio, inoltre, é uno dei pochissimi circoli UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco Italiane) aperti in Abruzzo, un grande traguardo per una Pro Loco, soprattutto perchè le iniziative sono sostenute esclusivamente dal volontariato.

L’inaugurazione si svolgerà rispettando le vigenti disposizioni legate all’emergenza Covid-19.

Il circolo rimarrà aperto dal venerdì alla domenica, dalle ore 17.00 alle 22.00, ma sono previste aperture straordinarie, anche la mattina, in occasione di festività.

La Pro Loco è a disposizione per proposte di progetti e laboratori, contattando i numeri 350 1811922 e 366 422127 o recandosi direttamente presso il circolo negli orari di apertura