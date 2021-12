Nasce la Protezione Civile “Modavi Moscufo”

È stata costituita a Moscufo una nuova Associazione di Protezione Civile denominata “Modavi Moscufo”. La una nuova Associazione è presieduta da Alessandro Colazzilli ed ha aderito al Coordinamento Modavi Abruzzo.

“Ad oggi siamo 23 volontari attivi, siamo un gruppo di persone mossi dal desiderio di fare qualcosa per il Paese e per il prossimo. Vogliamo coinvolgere i nostri concittadini in questo nuovo progetto di Protezione Civile e speriamo di poter contare sul loro aiuto per far crescere l’Associazione sul nostro territorio.” – ha sottolineato il Presidente Alessandro Colazzilli.

Il Modavi Moscufo, nato a settembre 2021, ha già iniziato ad operare nel pescarese prestando servizio presso il Centro Vaccinale Città Sant’Angelo Village Outlet a supporto del personale addetto per la somministrazione dei vaccini, nell’accoglienza e nel supporto alla popolazione per la compilazione della modulistica e per aiutare a rispettare le norme anti-Covid in vigore.

“Vedere nascere questa nuova realtà associativa, in questo periodo storico, volta all’aiuto del prossimo e del nostro territorio, ci riempie di orgoglio - dichiara il Vicesindaco di Moscufo Emanuele Faieta - e siamo certi che il Presidente Colazzilli e tutti i suoi associati, svolgeranno con dedizione un grande lavoro per il nostro paese. L’Amministrazione Comunale è ben lieta di avere questo nuovo Gruppo di Protezione Civile come supporto in caso di necessità. Auguriamo a tutti un buon lavoro.”

“Ritengo che il volontariato di Protezione Civile debba tornare a ricoprire un ruolo di primaria importanza, soprattutto performante e strategico, raggiungendo un livello organizzativo capillare diffuso sul territorio, per questo, abbiamo accolto la volontà di Emanuele Faieta, vicesindaco del Comune di Moscufo, e abbiamo lavorato insieme per dar vita al gruppo di Protezione Civile Modavi Moscufo. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i volontari, il loro è un lavoro silenzioso e discreto che spesso rimane nell’ombra, per questo ancora più prezioso.” – così Mirco Planamente, Presidente del Coordinamento Modavi Abruzzo.

Sabato 11 e domenica 12 dicembre 2021 si svolgerà il corso base di formazione per i volontari di Protezione Civile del Modavi Moscufo e per tutti coloro che sono interessati ad entrare in questa nuova realtà. Il corso è gratuito ma è obbligatoria l’iscrizione.

Il corso sarà così organizzato:

sabato 11 dicembre, ore 17:00 lezione teorica presso la Sala Consiliare del Comune di Moscufo;

domenica 12 dicembre, ore 10:00 esercitazione pratica presso Largo Garibaldi (Moscufo).

Per informazioni ed iscrizioni contattare il Presidente Alessandro Colazilli al numero 3285971650 o per e-mail all’indirizzo modavimoscufo@gmail.com .