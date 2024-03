Quali sono le principali differenze tra Mercato tutelato e Mercato libero per lâ€™energia?

Da gennaio 2024 è terminato il mercato tutelato, riservato alle utenze di gas domestiche, a favore del mercato libero. Tra alcuni mesi, precisamente a partire dal 1° luglio, lo stesso accadrà per l’energia elettrica.

Un cambiamento da tempo annunciato e che porta gli utenti ad una attenta valutazione della loro spesa energetica. Se nel mercato tutelato, infatti, i costi e le condizioni dei contratti di fornitura sono stabiliti dall’Autorità di Regolamentazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), nel mercato libero i costi e le condizioni contrattuali sono fissati direttamente dai fornitori di energia. Questo significa poter scegliere il fornitore e l’offerta che meglio si adattano alle esigenze personali e familiari. Clicca qui per saperne di più sulla fine del mercato tutelato.

L'offerta imperdibile di Metamer

Proprio per rispondere a questa esigenza Metamer, azienda leader in Abruzzo e Molise nella vendita di gas, luce e soluzioni di efficienza energetica ha elaborato un’offerta unica: Prezzo Netto Zero gas e luce.

Un’offerta commerciale estremamente vantaggiosa, con componente materia prima a prezzo di costo, ideale per i consumi domestici e particolarmente favorevole in una fase di mercati a forte ribasso. Un vantaggio a cui si aggiunge il Contributo Variabile al Consumo a 0 euro di spread. E non è tutto, perché grazie ad uno sconto di 48 euro su gas e luce, si potrà accedere a quote commerciali tra le più convenienti sul mercato.

L’offerta è dedicata a coloro che non hanno ancora scelto il proprio fornitore nel mercato libero, ma naturalmente potrà essere scelta anche da chi ha utenze già attive con altri fornitori di luce e gas.

Metamer al tuo fianco

Per facilitare tutti in una fase di passaggio che può destare confusione, l’azienda sarà a disposizione per fornire le informazioni necessarie e supporterà i clienti nella gestione di eventuali pratiche di cambio operatore, senza alcuna interruzione della fornitura.

Il passaggio al mercato libero con Metamer è completamente gratuito, non sarà richiesto nessun deposito cauzionale o onere aggiuntivo e nella massima trasparenza che contraddistingue Metamer si potrà usufruire di un app dedicata e di uno sportello on-line gratuiti per visualizzare in autonomia consumi e bollette.

L’invito per tutti è quindi di consultare il sito oppure recarsi negli sportelli Metamer diffusi tra Abruzzo e Molise per tutti gli approfondimenti su questa offerta imperdibile.

Info e contatti

Chiama il numero verde 800 128 484

Tutti gli sportelli sul territorio