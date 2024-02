Cenerentola e il soffio magico

Prosegue la rassegna del Florian di teatro ragazzi “Tutti a Teatro”: domenica 18 febbraio alle ore 17.00 all’Auditorium Flaiano di Pescara, la Compagnia Pilar Ternera-Nuovo Teatro delle Commedie di Livorno Proporrà lo Spettacolo “Cenerentola e i soffio magico”, adattamento e regia di Francesco Cortoni.

Con Silvia Lemmi, Alessia Cespuglio, Anna Matarazzo, Claudia Perossini, Elisa Ranucci, voce narrante Beppe Ranucci, suoni di Filippo Conti, costumi Giordana Vassena e oggetti di scena Paola Montalto.

Lo spettacolo per le famiglie è adatto ai bambini dai tre anni in su, ed è preceduto come di consueto da Racconti a teatro, a cura del Florian Metaeatro.

La fiaba

Cenerentola è la storia di un desiderio. Un desiderio che tutti i bambini in cuor loro hanno. Quello di crescere e divenire se stessi. Dinanzi a questo desiderio–diritto non possono esistere promesse fatte e obbedienze date, perché in fin dei conti, solo realizzandolo tutto può diventare, come la famosa scarpetta di vetro, luminoso e chiaro.

In questa fiaba le azioni e le emozioni sono travolgenti. La paura e l'infelicità di essere soli e non amati cadono via via, lasciando il posto alla dimensione magica del proprio sentire e del proprio volere. Il Ballo, il Principe e il Castello sono là ad aspettare coloro che ascoltano la propria anima e hanno il coraggio di seguire la propria strada.

Lo spettacolo è giocato con pochi oggetti, la scena è dominata da un solo tappeto di danza nero che fa da palcoscenico ai personaggi della famosa fiaba. Gli attori con i loro gesti, ritmi e parole a volte misurate, a volte sguaiate, cercano di restituirci questa fiaba, attraverso una rilettura originale, senza tradirne l’incanto e la visione simbolica.

Anche la magia è fatta con cose piccole e poetiche, per far sì che i bambini non rinuncino alla loro partecipazione immaginaria e costruzione di senso.

Info e biglietti

I biglietti hanno un costo di 7 € ed è consigliata la prenotazione.

Per info e prenotazioni: 393 93 50 933 e 085 42 24 087