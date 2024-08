Protezione civile, arriva un vademecum per scongiurare roghi

Guardia alta, anzi altissima a Pescara sul fronte incendi. L'assessorato alla Protezione Civile presieduto da Massimiliano Pignoli a tal proposito ha illustrato nel dettaglio le iniziative messe in campo per questi giorni a cavallo del ferragosto e fra i più caldi dell'anno, per scongiurare roghi soprattutto negli spazi verdi cittadini.

"Prevenire è sempre meglio che curare - ha spiegato l'assessore Pignoli - e, siccome stiamo entrando di fatto nella settimana ferragostana e i cittadini vanno in ferie, e con l'arrivo anche di tanti turisti aumentano le presenze in città e per le strade e i parchi, abbiamo voluto tenere l'attenzione massima soprattutto sulla Riserva Dannunziana e sulla Pineta di Santa Filomena dove si riverseranno tante persone per cercare di ripararsi dal caldo. Per questo come Protezione Civile di Pescara abbiamo voluto questa sorta di vademecum che si sostanzia in un volantino che a partire da oggi verrà distribuito dai nostri volontari della Protezione Civile a chi si recherà nelle pinete o nelle loro immediate vicinanze. Crediamo che questo sia un modo utile per spiegare ai cittadini come comportarsi nelle pinete e negli spazi verdi e come dicevo prima lavorare sul fronte della prevenzione degli incendi".

Il responsabile della Protezione Civile di Pescara Giovanni D'Alessandro ha poi aggiunto che "questo volantino racchiude in sette punti i comportamenti da adottare per il cittadino al momento dell'ingresso nei parchi e dunque non accendere fornacelle, motori e altri macchinari con benzine, ed altri avvisi contenuti nell'Ordinanza numero 4 del giugno 2024 che quest'anno è stata prorogata fino al termine del mese di ottobre". L'assessore alla Protezione Civile Massimiliano Pignoli ha concluso aggiungendo che "in caso di fuoco i cittadini devono immediatamente allertare il numero di emergenza 112 per l'intervento dei vigili del fuoco, delle forze dell'ordine e della Protezione Civile. Il cittadino pescarese o anche il turista deve essere sentinella del proprio territorio".