Abruzzo in prima fila per la prossima Capitale italiana della mobilità sostenibile

Una grande alleanza in nome dell’ambiente e della sostenibilità, capace di superare gli schieramenti politici. E’ questo il primo, grande risultato conquistato dal Festival del Sarà che giovedì 14 marzo a Roma vedrà protagonisti due senatori abruzzesi, Etelwardo Sigismondi (Fratelli d'Italia) e Michele Fina (Partito Democratico) tra i primi firmatari del Ddl per l’istituzione della Capitale italiana della mobilità sostenibile, insieme al senatore Costanzo Della Porta (FdI) e al sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

Il programma della giornata di approfondimento alla quale daranno il loro contributo i ministri Ministri Gilberto Pichetto Fratin e Raffaele Fitto è stato presentato in occasione di un incontro nell’auditorium del Cosib-Consorzio di Sviluppo Industriale della Valle del Biferno a Termoli.

Alla città molisana è stato già conferito d’ufficio il titolo di Capitale italiana della mobilità sostenibile “in considerazione dell'unicità del dato che essa ospita il primo stabilimento Gigafactory italiano per la produzione di batterie per le automobili di nuova generazione, grazie al cofinanziamento garantito dal Governo italiano, attraverso i fondi del Pnrr” come si legge nel Ddl. La prossimità geografica, peraltro, fa prevedere una positiva ricaduta dell’investimento anche per il comparto dell’automotive abruzzese, da sempre traino per l’export regionale. L’investimento per la prima Gigafactory italiana è di 2,5 miliardi di euro.

All’evento di Roma partecipa anche Pierluigi Biondi, Sindaco dell’Aquila. Con lui gli assessori alla mobilità dei Comuni di Roma, Milano e della transizione ecologica di Bologna.



