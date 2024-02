"Bene gli interventi per lo sviluppo e l’allungamento della pista di volo"

“Ho voluto fortemente partecipare assieme al mio vice presidente con delega al Made in Italy Marco Belisario a questo momento di avvio dei lavori di allungamento della pista dell’Aeroporto Internazionale d’Abruzzo attesi da tempo dal sistema delle imprese. In una economia a forti scambi, con gli Aeroporti di Roma abbastanza saturi, il potenziamento del nostro scalo, anche per i voli cargo, è una opportunità da cogliere. A livello Nazionale, un recente studio Nomisma per Assaeroporti evidenzia quanto gli Aeroporti siano strategici per PIL e occupazione, per lo sviluppo del turismo e delle attività industriali, logistiche e commerciali. L’analisi rileva che all’aumentare del 10% dell’indice di connettività aerea si genera un incremento dello 0,4% sul valore aggiunto, del 2,9% sul numero di occupati, del 10% sul valore delle esportazioni e del 17% sugli arrivi turistici. Come abbiamo sempre sostenuto, potrebbe rappresentare il terzo Aeroporto di Roma in una rete di infrastrutture messe a sistema. Ora dritti verso la crescita.”

Il presidente di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, Silvano Pagliuca, commenta così l’evento inaugurale dei lavori di allungamento della pista di circa 386 metri.

L’obiettivo sono i voli intercontinentali, con i vantaggi in termini di sicurezza e la possibilità che lo scalo abruzzese accolga aerei di maggiore capienza e potenza. “Lo sviluppo del trasporto aereo e del sistema infrastrutturale del Centro Italia ci consentirà di potenziare la competitività del sistema economico locale, soddisfare la domanda di mobilità di persone e merci. Il tutto in un contesto di transizione ecologica e digitale del settore, per aumentare l’accessibilità alle reti di trasporto di tutti i territori, riducendo anche le attuali disuguaglianze”.