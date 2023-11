Le 'case della salute mobili' nei comuni di Pescara e provincia

Si è tenuta presso la Sala Riunioni della Direzione Generale della Asl di Pescara, la conferenza stampa dal titolo “Progetto Abruzzo in Salute. Le case della salute mobili arrivano nei comuni della Asl di Pescara”.

Hanno partecipato Nicoletta Verì, Assessore alla Salute Regione Abruzzo, Vero Michitelli, Direttore Generale Asl Pescara, Rossano Di Luzio, Direttore Sanitario aziendale, Francesca Rancitelli, Direttore Amministrativo aziendale, Graziella Soldato, Direttrice UOC Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica, Maria Carmela Minna, Responsabile UOSD Attività consultoriali, Matteo Perazzetti, Sindaco del Comune di Città Sant’Angelo, Antonio Zaffiri, Vice Sindaco del Comune di Collecorvino e Giovanni Mancini, Sindaco del Comune di Torre de’ Passeri. In video collegamento Giuseppe Telese, general manager Publipeas Srl, aggiudicataria del servizio.

La conferenza è stata indetta per presentare il progetto “Abruzzo in salute” della Provincia di Pescara finanziato dalla Regione Abruzzo con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per portare con ambulatori mobili, le cosiddette “case della salute mobili”, i servizi sanitari di prossimità direttamente nei Comuni abruzzesi.

Per la Asl di Pescara sono interessati in tutto 18 comuni, di cui i primi 5 dal 30 novembre al 21 dicembre, gli altri 13 a partire da gennaio 2024 (programmazione da definire).

Il tour inizia il 30 novembre da Pescara e seguirà il seguente calendario:

Comune di PESCARA, Piazza della Repubblica, dal 30/11/2023 al 03/12/2023

Comune di CITTÀ SANT'ANGELO, Piazza Andrea Berarducci, dal 04/12/2023 all’ 08/12/2023

Comune di COLLECORVINO, Area Parcheggio Eurospin - Acqua & Sapone, dal 09/12/2023 al 12/12/2023

Comune di MANOPPELLO, Piazza Zambra, dal 13/12/2023 al 16/12/2023

Comune di TORRE DE PASSERI, Piazza Papa Giovanni XXIII, dal 17/12/2023 al 21/12/2023

Gli abitanti delle località menzionate potranno eseguire gratuitamente e senza impegnativa una serie di prestazioni sanitarie volte in particolare alla prevenzione dei tumori. Ci si potrà sottoporre con apparecchiature all’avanguardia a screening mammografico (mammografia), a screening del colon retto (consegna del kit di prelievo), della cervice uterina (Pap/Hpv Test), visita dermatologica e mappatura dei nei, spirometria, visita cardiologica.

Sarà inoltre possibile, dalle 9.00 alle 13.00, effettuare la vaccinazione antinfluenzale grazie alla disponibilità degli operatori del Servizio di Igiene. Il poliambulatorio mobile è attrezzato con diversi ambulatori, sale di attesa servizi igienici e attrezzatura diagnostica di ultima generazione.

Il progetto risponde alla volontà di raggiungere le aree interne della Regione, spesso caratterizzate da un'ampia distanza tra i centri abitati e gli Ospedali più vicini. Il progetto "Case della Salute mobili in Abruzzo" è un'iniziativa importante in relazione alle liste di attesa e per migliorare l'accesso alle cure sanitarie in tutto il territorio della nostra ASL. Si tratta di un'opportunità per accedere a cure sanitarie senza dover affrontare lunghi viaggi. Questo è particolarmente importante per le persone anziane, con disabilità o con difficoltà di mobilità