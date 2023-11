Innovazione forza inarrestabile che plasmerà il nostro domani

Si è conclusa la prima giornata dell’evento InnovAzioni, promosso dalla Sezione Servizi Innovativi di Confindustria Chieti Pescara che ha visto centinaia di partecipanti tra imprenditori, manager, esperti, divulgatori scientifici di calibro internazionale, startupper, studenti e rappresentanti delle istituzioni riuniti all’Aurum di Pescara.

Il Presidente della Sezione Servizi Innovativi Confindustria Chieti Pescara Paolo De Grandis ha evidenziato che “L’innovazione è una energia straordinaria che plasmerà il nostro domani. Ci spinge a cercare soluzioni migliori, a superare ostacoli e a raggiungere nuovi traguardi. Siamo qui per celebrare e promuovere questa forza inarrestabile.”

Tanti i contributi emersi sui temi dei diritti, dell’educazione, dell’utilizzo delle tecnologie nelle imprese e il futuro collettivo legato all’intelligenza artificiale, driver pervasivo universale, durante la mattinata dei lavori con il primo Innovation Talk dedicato al rapporto tra innovazione ed etica.

“Le tecnologie stanno segnando la vita delle persone, perciò se vogliamo occuparci della vita delle persone dobbiamo occuparci di tecnologia” ha sottolineato Andrea Ciucci, Segretario generale Fondazione Vaticana RenAIssance per l’Etica dell’Intelligenza Artificiale.

Sono intervenuti portando la loro testimonianza anche Giammaria De Paulis - Imprenditore, divulgatore scientifico, esperto in comunicazione digitale, Giuseppe Biffi - Head Digital Enterprise Discrete presso Siemens, Irene Di Deo - Ricercatrice Senior Osservatorio Artificial Intelligence del Politecnico di Milano, Vincenzo Di Nicola – Imprenditore digitale ed esperto di Intelligenza Artificiale, Maurizio Gobbi - Capo Allenatore di Pallanuoto Presso la Federazione Italiana Nuoto.

Cristiano Fino -Vice Presidente Sezione Servizi Innovativi Confindustria Chieti Pescara nell’avviare le presentazione dei progetti in gara per il Contest Campioni di InnovAzioni ha evidenziato: “L’AI è stata il tema portante di gran parte dei progetti candidati in questa decima edizione dimostrando come le sue applicazioni siano talmente variegate da confermarci che questa tecnologia sarà fondamentale per le generazioni future”.

I lavori riprenderanno domani sabato 11 novembre alle 9:30 con i saluti del sindaco di Pescara Carlo Masci, l’apertura lavori del Presidente di Confindustria Abruzzo Silvano Pagliuca, il secondo InnovAtion Talk dedicato all’intelligenza artificiale e società dell’informazione con Marta Bertolaso - Professoressa di Filosofia della Scienza e Sviluppo Umano, Università Campus Bio-Medico di Roma, Alessandro Lorenzano - Head of Sales Excellence Center Mercuri Italia, Andrea Monti – Professore incaricato di digital law - Università di Chieti-Pescara, Ezio Previtali - Direttore Laboratori nazionali del Gran Sasso dell’INFN, Barbara Beltrame Giacomello, Vice Presidente Confindustria con delega per l’Internazionalizzazione Paolo Attivissimo - scrittore e giornalista informatico, divulgatore scientifico, conferenziere, traduttore e interprete tecnico e “cacciatore di bufale”.

La mattinata terminerà con la premiazione dei Campioni di Innovazione PMI STARTUP e SPINOFF e degli studenti partecipanti all’InnovAtion Hackathon.

Ingresso gratuito, diretta streaming dai principali social e dal sito http://www.innovazioni.camp.

Foto - credits Anamaria Draghici-Paan Studio per Confindustria Chieti Pescara