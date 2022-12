Holidu: l'Abruzzo nella top ten tra le mete scelte per la settimana bianca

Holidu, il portale per la prenotazione di case e appartamenti per le vacanze sia estive che invernali ha stilato una classifica sulle località sciistiche più gettonate dagli italiani nella stagione 2022-23 in base al prezzo finale medio, prezzo medio skipass, prezzo medio alloggi, skipass alta stagione, skipass bassa stagione, prezzo alloggi alta stagione, prezzo alloggi bassa stagione, prezzo finale alta stagione e prezzo finale bassa stagione.

Rivisondoli-Roccaraso si piazzano al secondo posto alle spalle di Livigno (Lombardia), mentre al terzo posto si colloca Madonna di Campiglio (Trentino Alto Adige). Secondo Holidu il prezzo finale medio che gli sciatori possono spendere a Rivisondoli-Roccaraso è di 91 euro. Chiudono la top 5 Bormio, sempre in Lombardia, e Tre Cime Dolomiti, in Trentino Alto Adige/Sudtirol Veneto.

TOP 5 CLASSIFICA

Livigno (Lombardia) Rivisondoli-Roccaraso (Abruzzo) Madonna di Campiglio (Trentino Alto Adige) Bormio (Lombardia) Tre Cime Dolomiti (Trentino Alto Adige)

CLICCA QUI PER LEGGERE LA CLASSIFICA