COLLECORVINO: CONTINUA LA KERMESSE MUSICALE "COLLEMUSIKE'”, DOMANI SUL PALCO I THE COMEBACK.

Da fine giugno l’Amministrazione Comunale di Collecorvino sta ricevendo apprezzamenti e gradimento per gli eventi musicali proposti nell’ambito delle manifestazioni estive "ColleMusikè” che ha dato spazio, e continuerà a farlo fino alle fine dell’estate, a vari artisti riscuotendo l’interesse di varie fasce di pubblico in location dal fascino unico.

Domani sera saliranno sul palco dell’area Convento di San Patrignano i THE COMEBACK, la band musicale composta da giovanissimi ragazzi nati proprio a Collecorvino che con i loro ritmi e la loro simpatica esuberanza proporranno uno spettacolo che ripercorrerà le più famose hit musicali, sia italiani che stranieri, dagli anni ’60 ad oggi.

Il gruppo e’ nato poco piu’ di quattro anni fà, quando alcuni di loro, all’epoca tredicenni e quattordicenni, alunni dell’indirizzo musicale della Scuola Secondaria di primo grado di Collecorvino, hanno cominciato a riscuotere successi ed apprezzamenti con l’orchestra scolastica partecipando e vincendo vari concorsi musicali a livello nazionale. Decisero così di creare qualcosa di proprio, che desse spazio al loro estro ma soprattutto che li facesse divertire, stare insieme e crescere accomunati da una passione comune.

L’interesse per il mondo della musica è cresciuto con loro infatti tutti i componenti frequentano il Liceo Musicale “Misticoni – Bellisario” di Pescara. Non si sono mai persi d’animo neppure con i due anni di pandemia che non ha fermato la voglia di fare musica e nel loro “garage” adibito a sala prove e sala studio hanno creato un repertorio nuovo cercando di preparare uno spettacolo che piaccia e diverta il pubblico.

“Non siamo dei professionisti” dicono “ma aspiriamo a diventarlo. La particolarità del nostro repertorio è che viene proposto tutto live, non ci sono basi musicali che possano coprire eventuali errori o che ci diano supporto. Ci presentiamo sul palco come ragazzi “puliti”, anche per dare un esempio a nostri coetanei che non hanno stimoli o guardano al futuro con indifferenza. Quello che facciamo ci diverte, ci fa stare bene, crea unione e ci gratifica. Un applauso o una parola di apprezzamento da parte del pubblico è la remunerazione più grande alle tantissime ore passate in sala prove”.

Le date dei prossimi eventi a cui i THE COMEBACK parteciperanno sono:

- 10 Agosto a Pescara (Colle del Telegrafo) per allietare la notte di San Lorenzo, notte delle stelle cadenti;

- 11 Agosto ad Elice, nell’ambito della manifestazione “Sapori Suoni Colori nel borgo dell’Ilex”;

- 17 Agosto a Montesilvano (pontile di Viale Europa);

- 18 Agosto a Pescara, nella straordinaria location della nuova “Piazza Caduti del Mare”;

- 19 Agosto a Barrea (AQ), nel centro storico.

I componenti della band sono: Francesco Evangelista (trombonista), Jacopo Mambella (chitarrista), Lorenzo Leone (clarinettista), Luca Colangeli (batterista), Martina La Vista (cantante), Patrizio Scardetta (trombettista).