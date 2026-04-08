La Guida agli Extravergini 2026 di Slow Food fotografa l'olio di qualitÃ , baluardo di biodiversitÃ  e orgoglio del Made in Italy

Tutto pronto per il debutto della Guida agli Extravergini 2026 di Slow Food Italia. Una fotografia dell'olio di qualitÃ italiano reso possibile da 125 collaboratori, mossi da competenza e passione, che conoscono il mondo oleario, i produttori e il loro territorio. Per questo parlare di guida Ã¨ quasi riduttivo: Â«PerchÃ© non ci limitiamo - come sottolinea la curatrice Francesca Baldereschi - a valutare la bontÃ di un prodotto, ma raccontiamo le storie di famiglie, giovani imprenditori e territori difficili che trovano nell'olivo una possibilitÃ di futuro. In ogni bottiglia convivono memoria e innovazione, fatica e visione. Vogliamo valorizzare il lavoro, il rispetto per l'ambiente e per il sociale. Vogliamo dare con le nostre guide messaggi chiari e utili. L'olivicoltura italiana, tra problemi strutturali e straordinarie potenzialitÃ , resta un laboratorio vivo di biodiversitÃ e resilienza, dove la qualitÃ non Ã¨ un punto di arrivo, ma un percorso quotidiano. Per questo occorre un piano olivicolo serio, che non rincorra la quantitÃ a tutti i costi, e investire nella cultura dell'olio che andrebbe promossa a partire dalle scuole. L'olio Ã¨ un alimento sempre presente sulle nostre tavola: se lo si conosce e si impara a sceglierlo dÃ sapore e fa bene alla saluteÂ».

Ecco alcuni numeri che sintetizzano il lavoro fatto per questa edizione:

766 aziende recensite;

1211 oli recensiti su oltre 1500 degustati di cui 573 certificati biologici;

130 novitÃ assolute, piÃ¹ 3 rispetto all'anno scorso;

244 riconoscimenti a testimonianza della qualitÃ dell'evo italiano: 102 Grandi Oli e 142 Grandi Oli Slow ;

51 le chiocciole che premiano le aziende che interpretano al meglio i valori Slow Food;

228 gli oli del Presidio Slow Food degli olivi secolari, con un leggero incremento;

106 le aziende con ristorante e 170 quelle con possibilitÃ di alloggiare (la guida vuole anche essere un invito a visitare queste realtÃ per far incontrare i produttori e scoprire il patrimonio olivicolo)

561 fanno sconti ai soci Slow Food che le vanno a visitare.

GUIDA AGLI EXTRAVERGINI 2026 - I GRANDI OLI REGIONE PER REGIONE (clicca qui)

Un lavoro capillare che racconta territori, persone e scelte produttive, offrendo ai lettori uno strumento autorevole per orientarsi in un panorama ricco, ma spesso complesso. Numeri che sintetizzano un settore al fiore all'occhiello del nostro Made in Italy come evidenzia Barbara Nappini, presidente di Slow Food Italia: Â«L'olio extravergine di oliva Ã¨ il filo rosso, anzi dorato, che connota la cucina italiana, riconosciuta Patrimonio Culturale Immateriale dell'UmanitÃ UNESCO il 10 dicembre 2025. Proprio come la cucina italiana, esso presenta una varietÃ unica al mondo, vanta un numero di cultivar nazionali senza eguali e genera un caleidoscopio di sapori, profumi, colori da vertigine: risultato di climi e microclimi, paesaggi e territori, tradizioni e pratiche che nei secoli hanno disegnato un patrimonio prezioso e fragile. Un patrimonio da riconoscere, raccontare e tutelare, adesso piÃ¹ che mai. PerchÃ© se la crisi climatica ha avuto negli ultimi anni un impatto severo sull'olivicoltura tutta, i coltivatori hanno dato prova di resilienza e capacitÃ di rispondere al cambiamento con una ancora maggiore attenzione a ciÃ² che accadeva in campo. Proprio ora, dunque, i produttori non vanno lasciati soli: l'olio extravergine di oliva, le sue proprietÃ organolettiche e nutraceutiche, ma anche gli areali, i muretti a secco, le terrazze, le comunitÃ , i paesi, sono complessivamente parte integrante di una ricchezza in termini di biodiversitÃ che percorre il territorio italiano, che attraversa la nostra identitÃ , che potrebbe condurci verso un orizzonte buono pulito a giusto per tutte e tuttiÂ».

Il mosaico olivicolo presente in Italia Ã¨ unico al mondo, custodisce un patrimonio di biodiversitÃ straordinario: oltre 530 cultivar, spesso diffuse in piccole zone, frutto di secoli di adattamento, capaci di donare sensazioni olfattive e gustative sensazionali. Su questo bisogna puntare, invece di rincorrere a facili e sbrigativi soluzioni come gli impianti superintensivi (questi oli non vengono inseriti in guida) o una meccanizzazione spinta. La concorrenza e la crisi climatica mettono in evidenza che la qualitÃ dell'olio non nasce dal caso, ma richiede competenza, prevenzione e investimenti.

Â«Nonostante si legga da piÃ¹ parti - sottolinea Marco Antonucci, esperto della Guida Extravergini - che la produzione di olio di oliva 2025/26 sia stata generosa e del 30% superiore rispetto allo scorso anno, l'olivicoltura italiana in realtÃ Ã¨ in difficoltÃ : infatti la produzione nazionale negli ultimi 20 anni si Ã¨ piÃ¹ che dimezzata. Le cause di tale disastro sono diverse e sciaguratamente si amplificano negli anni. Primo tra tutti Ã¨ il cambiamento climatico: inverni sempre piÃ¹ caldi che non consentono un adeguato sviluppo delle proteine della fioritura; forti grandinate estive; clima sempre piÃ¹ umido, perfetto incubatore di cimice e mosca, insetti che quest'anno come una sorta di atto di sopravvivenza della specie sono arrivati a sviluppare fino a sei generazioni, mettendo in ginocchio anche il contadino piÃ¹ attento in campo. A ciÃ² si aggiunge l'abbandono vero e proprio degli oliveti, soprattutto quelli piÃ¹ vecchi e diradati: invece di considerarli come volano di un'agricoltura sostenibile basata sulla salvaguardia di cultivar locali tradizionali, sul rispetto dell'ambiente anche da un punto di vista paesaggistico del nostro territorio che, ricordiamolo, Ã¨ bello proprio perchÃ© disegnato dai contadini, spesso e volentieri vengono surrogati da impianti superintensivi che, se da un lato affascinano per la velocitÃ di crescita e l'elevata quantitÃ di piante per ettaro, dall'altro sono la negazione della biodiversitÃ e della sostenibilitÃ ambientale, necessitano di un maggior utilizzo di fitosanitari ed erbicidi e non svolgono alcuna azione antierosiva o di salvaguardia del terrenoÂ».

Quindi l'appuntamento con donne e uomini che difendono un patrimonio gastronomico e paesaggistico Ã¨ per l'11 e il 12 a Torri del Benaco (Vr), affascinante paese sulla costa veronese del lago di Garda, in occasione della Festa dell'Olio.