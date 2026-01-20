Manoppello in festa per i 100 anni di Maria Antonietta Nubile

Un traguardo straordinario, celebrato nell’abbraccio affettuoso di familiari, amici e tanti e festosi nipoti e pronipoti. La concittadina Maria Antonietta Nubile ha compiuto 100 anni, il 17 gennaio scorso, entrando a pieno titolo nell’albo dei residenti più longeve di Manoppello. La “super nonna”, terza centenaria manoppellese con Michelina Mariani e Dora Mastrodicasa, ha festeggiato il suo secolo di vita circondata dall’amore dei suoi cari a partire dalle amate figlie Ida e Rosalinda, i generi, i nipoti e i pronipoti. Classe 1926, originaria di Turrivalignani, nonna Maria, come tutti la chiamano, ha vissuto per alcuni anni a Sulmona prima di stabilirsi a Manoppello, dove è diventata un punto di riferimento affettuoso e discreto per tutti coloro che la conoscono.

Tra sorrisi, applausi e momenti di tenerezza in un’atmosfera gioiosa e familiare, alla festa per la super nonna manoppellese hanno partecipato il sindaco Giorgio De Luca e il vicesindaco Giulia De Lellis che, insieme al parroco di Manoppello don Bartolo Turacchio, hanno voluto portare personalmente alla dolcissima nonnina gli auguri e l’abbraccio dell’intera comunità, insieme ad una targa celebrativa. A nonna Maria i più sinceri auguri di buon compleanno: cento anni che raccontano valori, affetti e memoria condivisa, patrimonio prezioso per tutta Manoppello.