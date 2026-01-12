Tua: entrano in servizio 40 nuovi autobus a metano su tutto il territorio regionale

Prosegue in Abruzzo il percorso di rinnovamento del trasporto pubblico locale con lâ€™entrata in servizio di 40 nuovi autobus alimentati a metano (CNG â€“ gas naturale compresso), giÃ operativi su diverse linee urbane ed extraurbane della regione.

Lâ€™intervento si inserisce in un programma strutturale e pluriennale di investimenti, portato avanti da anni dalla Regione Abruzzo insieme a Tua Abruzzo, finalizzato al progressivo ammodernamento della flotta e al miglioramento complessivo della qualitÃ del servizio.

Lâ€™immissione dei nuovi mezzi non costituisce unâ€™azione isolata, ma rappresenta un ulteriore passo di un piano organico di rinnovo che, nel tempo, ha consentito di garantire standard sempre piÃ¹ omogenei di affidabilitÃ , sicurezza e sostenibilitÃ ambientale sullâ€™intero territorio regionale, rafforzando il sistema del trasporto pubblico nel suo complesso.

Grazie alla continuitÃ degli investimenti, lâ€™etÃ media del parco autobus Tua si attesta oggi intorno agli 8 anni, un valore inferiore alla media nazionale, che per il trasporto pubblico locale si colloca generalmente tra 11 e 12 anni. Un dato che conferma la soliditÃ del percorso intrapreso e la coerenza delle politiche regionali in materia di mobilitÃ .

Dal punto di vista ambientale, i nuovi autobus a metano assicurano una significativa riduzione delle emissioni rispetto ai mezzi di precedente generazione, con livelli complessivi al di sotto della media nazionale, contribuendo al miglioramento della qualitÃ dellâ€™aria e alla riduzione dellâ€™impatto ambientale del sistema di mobilitÃ regionale.

La distribuzione dei 40 nuovi autobus Ã¨ stata definita sulla base di criteri tecnici e operativi, coerenti con il piano complessivo di rinnovo della flotta e con le esigenze dei diversi bacini di utenza, nel rispetto di un principio di equitÃ territoriale che accompagna lâ€™evoluzione dei servizi nei contesti urbani ed extraurbani.

La distribuzione complessiva dei mezzi sul territorio regionale Ã¨ la seguente:

12 autobus a Giulianova;

4 autobus a Lanciano;

6 autobus ad Avezzano;

8 autobus a Sulmona;

3 autobus sullâ€™asse Pescara â€“ Penne;

7 autobus sulle linee extraurbane di Pescara.

Lâ€™operazione contribuisce a rafforzare progressivamente lâ€™offerta di trasporto pubblico regionale, migliorando sicurezza, comfort e affidabilitÃ dei servizi, in un quadro di crescita coerente e continuativa del sistema.

LE DICHIARAZIONI DELLâ€™ASSESSORE REGIONALE AI TRASPORTI

Â«Lâ€™entrata in servizio di questi 40 nuovi autobus rappresenta un ulteriore passaggio di un percorso avviato da anni, che ha consentito alla Regione Abruzzo di rinnovare progressivamente il parco mezzi del trasporto pubblico locale. Ribadisco che si tratta di interventi che rafforzano il sistema nel suo complesso, inserendosi in un piano organico di investimenti che procede per fasi successive su scala regionaleÂ».

Â«Questi interventi â€“ precisa lâ€™assessore regionale ai Trasporti Umberto Dâ€™Annuntiis - vanno nella direzione di consolidare e migliorare lâ€™offerta di trasporto pubblico, garantendo continuitÃ dei servizi, affidabilitÃ dei collegamenti e standard qualitativi omogenei. Tutti i servizi continueranno a essere regolarmente assicurati, mantenendo invariati orari, frequenze e canali di venditaÂ».

Â«Il trasporto pubblico regionale â€“ prosegue Dâ€™Annuntiis â€“ rimane un servizio, organizzato e gestito come trasporto pubblico locale, e gli investimenti messi in campo sono finalizzati a renderlo sempre piÃ¹ moderno, sostenibile ed efficiente, a beneficio dei cittadini e dei territoriÂ».

Â«Anche sotto il profilo organizzativo â€“ aggiunge lâ€™assessore â€“ gli interventi si inseriscono in un quadro di rafforzamento complessivo del sistema, con particolare attenzione alla valorizzazione del personale, che resta pienamente parte integrante del servizio e del suo sviluppoÂ».

Â«Lâ€™obiettivo â€“ conclude Umberto Dâ€™Annuntiis â€“ Ã¨ continuare a far crescere il trasporto pubblico abruzzese, migliorandone nel tempo qualitÃ , sostenibilitÃ e affidabilitÃ , nel segno dellâ€™equitÃ territoriale e della continuitÃ dei serviziÂ».

LE CARATTERISTICHE TECNICHE DEI NUOVI AUTOBUS

I nuovi autobus Iveco Crossway City LE e Line NF da 12 metri introdotti in servizio da Tua rappresentano un ulteriore passo avanti nel percorso di rinnovamento e rafforzamento del trasporto pubblico regionale.

Si tratta di mezzi di ultima generazione, progettati per garantire standard elevati in termini di sostenibilitÃ ambientale, sicurezza, comfort e qualitÃ complessiva del servizio.

Gli autobus, alimentati a gas naturale compresso, assicurano una significativa riduzione delle emissioni inquinanti, con livelli di particolato praticamente azzerati e una forte diminuzione degli ossidi di azoto.

La compatibilitÃ con il biometano consente inoltre di ridurre drasticamente le emissioni di anidride carbonica, contribuendo in modo concreto agli obiettivi di transizione ecologica e di miglioramento della qualitÃ dellâ€™aria, in particolare nei contesti urbani.

Grande attenzione Ã¨ stata riservata anche alla sicurezza.

I mezzi sono dotati dei piÃ¹ moderni sistemi di assistenza alla guida, pensati per supportare il conducente e aumentare la protezione di passeggeri e utenti della strada.

I dispositivi di rilevamento degli angoli ciechi, di monitoraggio della velocitÃ e dello stato di attenzione del conducente contribuiscono a rendere la circolazione piÃ¹ sicura, soprattutto nelle aree a maggiore densitÃ di traffico.

Dal punto di vista dellâ€™accessibilitÃ , i nuovi autobus sono stati concepiti per rispondere alle esigenze di tutti i cittadini. Il pianale ribassato e la presenza di rampe dedicate facilitano la salita e la discesa dei passeggeri, garantendo un utilizzo agevole anche alle persone con mobilitÃ ridotta e migliorando i tempi di fermata e il flusso alle fermate.

Il comfort di viaggio rappresenta un ulteriore elemento qualificante. Gli interni sono moderni e luminosi, dotati di sedute confortevoli e sistemi di climatizzazione efficienti, mentre la ridotta rumorositÃ del motore contribuisce a rendere il viaggio piÃ¹ piacevole. Particolare cura Ã¨ stata riservata anche al posto guida, progettato secondo criteri ergonomici per migliorare le condizioni di lavoro degli autisti e aumentare la sicurezza complessiva del servizio.

Grazie allâ€™elevata efficienza dei motori e alla riduzione dei consumi, questi nuovi mezzi consentono inoltre unâ€™ottimizzazione dei costi di gestione e una maggiore affidabilitÃ nel tempo, rafforzando la qualitÃ del servizio offerto ai cittadini e confermando la volontÃ di investire in un sistema di trasporto pubblico moderno, sicuro e sostenibile.