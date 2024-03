'Gioca con noi, facciamo squadra', pronta la seconda edizione

Torna il torneo interscolastico di calcio femminile a 8 “Gioca con noi, facciamo squadra”, che ha portato in campo nel 2023 – anno della sua prima edizione – circa 400 ragazze, impegnate con successo ed entusiasmo nelle fasi provinciali e poi in quella regionale della competizione.

Il prossimo 12 marzo il calcio d’inizio alla seconda edizione del torneo promosso dalla LND Abruzzo, in particolare dalla responsabile regionale Calcio Femminile Laura Tinari, in collaborazione con il Coordinamento per l’Educazione Fisica e Sportiva dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo e il Coordinamento regionale SGS.

“Il Comitato LND Abruzzo e il Coordinamento Regionale SGS – si legge in una nota – sono impegnati già dal tempo nel progetto di sviluppo, promozione e diffusione del calcio femminile tra le bambine in età scolastica. La collaborazione con il Coordinamento per l’Educazione fisica e Sportiva dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo in questo progetto consente di migliorare la penetrazione nelle scuole abruzzesi per arrivare dritti all’obiettivo finale: far appassionare giovani e giovanissime studentesse al gioco del calcio.

L’edizione che partirà nei prossimi giorni prevede un arricchimento nel format generale del progetto nella ferma convinzione che l’enorme mole di lavoro svolta all’interno degli istituti scolastici vada trasferita sui campi, attraverso un maggiore coinvolgimento delle società abruzzesi nella progettualità. Al fine di favorire lo sviluppo di strategie condivise e obiettivi comuni sono stati pensati quest’anno anche percorsi di formazione rivolti alle scuole e tenuti dai tecnici delle società sportive, che hanno scelto di aderire”.

Il calendario del torneo “Gioca con noi, facciamo squadra” 2024

Fasi territoriali:

12 marzo, Sulmona – Allieve

13 marzo, L’Aquila – Cadette

15 marzo, Avezzano – Cadette

20 marzo, Avezzano – Allieve

Fasi provinciali:

19 marzo, Chieti

5 aprile, Pescara

12 aprile, L’Aquila

15 aprile Teramo

Finale regionale:

6 maggio, L’Aquila