Torna il Giro d'Abruzzo, Vasto-Pescara Ã¨ la prima tappa

Torna il Giro d’Abruzzo.

RCS Sport conferma ufficialmente il ritorno di una corsa che non si svolgeva dal 2007 al posto del Giro di Sicilia, di cui dunque recupera le date.

L’evento, in programma dal 9 al 12 aprile, partirà da Vasto per concludersi a L’Aquila, con un percorso che non è ancora completo. Di certo c’è una tappa, la terza, con arrivo in salita in località Prati di Tivo, all’interno del Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga.

Le tappe:

Martedì 9 aprile: Vasto-Pescara;

Mercoledì 10: Alanno-Magliano de’ Marsi

Giovedì 11: Pratola Peligna-Prati di Tivo

Venerdì 12: Montorio al Vomano-L’Aquila