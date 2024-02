Ai nastri di partenza il campionato di eSerie Eccellenza 2023/2024

È tutto pronto per il fischio d’inizio del campionato di eSerie Eccellenza 2023/2024: questa sera, 22 febbraio, si giocherà la prima giornata della competizione virtuale della grande famiglia del Comitato regionale LND Abruzzo, che appassiona e avvicina sempre più il mondo del calcio dilettantistico abruzzese e vuole continuare a crescere anche in questa stagione sportiva alle porte.

Saranno 8 i club ai nastri di partenza in questa stagione: Angizia Luco 1925, Fucense Trasacco, Olympia Ovidiana, Renato Curi Angolana, Sannicolese 2011, Sulmona Futsal, San Vito 83 e Virtus Anxanum.

“Gli eSport sono ormai entrati a pieno titolo nella programmazione della stagione sportiva della LND Abruzzo – afferma il presidente Concezio Memmo – Introducendola tre anni fa, abbiamo letto in questa disciplina non solo il suo contenuto sportivo ma anche il suo grande valore sociale e inclusivo. Grazie al connubio sport e tecnologia, gli eSport sono diventati da un lato la possibilità di scendere in campo anche per quei ragazzi che non possono farlo fisicamente, dall’altro uno strumento per un uso consapevole della tecnologia stessa da parte di tanti giovani.

“Con soddisfazione anche quest’anno diamo il via al campionato di eSerie Eccellenza – ha detto il responsabile degli eSport del Comitato regionale LND Abruzzo, Panfilo Doria (nella foto) –. Le 8 formazioni ai nastri di partenza si contenderanno l’accesso alla eSerie D. Auguro a tutte le società, dirigenti e players un campionato avvincente, con la speranza che venga seguito dai sostenitori delle squadre ed estimatori del mondo eSport, attraverso i canali social e la trasmissione che si terrà ogni giovedì sera alle 21.30 sul nostro canale Twitch della LND Abruzzo. Ringrazio tutti coloro che ne faranno parte e spero che questa attività sia sempre più veicolo importante per diffondere il calcio”.

La grande novità di questa stagione corre sui social: il Comitato regionale LND Abruzzo ha aperto un apposito canale su Twich dedicato agli eSports: comitatoabruzzoesport.

Al seguente link sarà possibile trovare calendario, risultati, classifica e marcatori: https://www.virtualproleague.com/portal/iframes/championship_table.php?id=2372

Le partite della prima giornata (22 febbraio 2024, ore 21,30): Sulmona Futsal – Angizia Luco; Virtus Anxanum – San Vito; Olympia Ovidiana – Renato Curi Angolana; Fucense Trasacco – Sannicolese 2011