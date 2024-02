Capodanno Cinese, l'abruzzese Wonder protagonista a Macao

Trasmesso a reti unificate in Cina e in mondovisione, con oltre 16 miliardi di visualizzazioni, il galà del Capodanno Cinese è stato dichiarato dal Guinness World Records il programma televisivo più visto al mondo.

In questo rilevante contesto artistico operano realtà organizzative importantissime come l’International Show Parade, che può vantare un’esperienza di più di 40 anni a livello internazionale nella creazione di performance e show itineranti di assoluto rilievo, specializzata in spettacoli di strada che rappresentano un vero e proprio tratto distintivo e coinvolgono artisti provenienti da tutto il globo.

La Wonder Srl, società abruzzese dell’imprenditore Davide Aracu e della producer pescarese Alice Lizza, in occasione della parata tenutasi a Macao proprio per il Capodanno Cinese, è stata contattata dalla International Show Parade per realizzare un progetto artistico.

La scelta, che ha riscosso un grandissimo successo, ha interessato le coreografie (supervisionate dal coreografo Xavier Lopez Gonzalez) del gruppo spettacolo di pattinaggio artistico a rotelle Royal Eagles, pluricampione italiano ed assoluto punto di riferimento in questa disciplina, molto apprezzata anche dal pubblico dei non addetti ai lavori.

“Un’esperienza assolutamente irrinunciabile ed un’occasione irripetibile per la nostra azienda, la Wonder, che si pone l’obiettivo di creare e supportare eventi a livello nazionale ed internazionale grazie alle relazioni ed al knowhow dei propri soci”. Il commento dell’amministratore Davide Aracu, da sempre impegnato nel promuovere gli sport a rotelle nel mondo, che conclude: “Ringrazio la International Show Parade per la grande opportunità concessa e Arianna Pirola di Skating Idea, che ci ha messo in contatto”.