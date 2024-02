Una nuova medaglia per la palestra ASD Energia in Movimento di Collecorvino, del Maesto Mirko di Pietro.

Centinaia gli atleti in gara giunti oggi, 10 febbraio da tutta Italia, a Mariano Comense, per sfidarsi sul tatami. Tanti i podi per i karateki della regione Abruzzo tra cui il giovane FERRI Daniel Bruno, Pescarese di Moscufo che aggiunge un nuovo Bronzo, al suo personale medagliere, conquistato nella categoria KATA - M - JUNIORES (16-17) - WADO RYU - (Marrone - Nera).