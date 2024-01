Il 2024 sportivo si apre con le 'Futsal Finals'

Si apre con le ‘Futsal Finals’ il 2024 sportivo in Abruzzo: “8 Coppe da alzare al cielo, 30 squadre in corsa e 22 partite da vivere insieme: questo il programma delle Futsal Finals 2024. L’evento si terrà al Palaroma di Montesilvano nella prima settimana del 2024 e rappresenterà per il mondo del futsal abruzzese un momento chiave della stagione sportiva“, si legge nella presentazione dell’evento da parte della LND Abruzzo.

Le gare si terranno da martedì 2 a domenica 7 gennaio.

Come sempre ci sarà spazio anche per il “Futsal Day”, dedicato alle giocatrici più piccole, nella mattinata del 6 gennaio.

Novità di questa stagione la finale di Coppa Abruzzo Under 15 femminile alla sua primissima edizione, che andrà in scena proprio dopo il “Futsal Day”.

“Invitiamo tutti gli sportivi e gli amanti di questa disciplina – l’appello della LND Abruzzo – a raggiungerci al Palaroma, o in alternativa a seguire con noi le gare e le interviste ai protagonisti sui nostri canali social. Grazie alla collaborazione con Super J Tv l’evento sarà coperto dalle dirette streaming (digitale terrestre e facebook) di quasi tutti gli incontri.

Si ringrazia il Comune di Montesilvano per il patrocinio all’evento e la preziosa collaborazione”.

Futsal Finals come un passaggio essenziale della stagione agonistica del futsal regionale: dai tornei apicali, la C1 maschile e la C femminile, che cercano il trofeo che vale l’accesso alle fasi nazionali e dà la chance di arrivare nelle categorie superiori, a quelli di C2 e D, per finire con i campionati giovanili Under 15, Under 17 e Under 19. Con una grande novità: la Coppa Abruzzo Under 15 Femminile, categoria che il Comitato ha lanciato a partire da questa stagione, con ottimi risultati fino a questo momento.

“Sono davvero molto felice di tornare a vivere questo momento magico con le nostre società – ha detto il responsabile del Calcio a 5 del Comitato regionale LND, Salvatore Vittorio –. Devo dire grazie al Comitato regionale, in particolare al presidente Memmo e all’intero direttivo, per aver da subito creduto in questa iniziativa. Ringrazio tutte le società, per la voglia dimostrata in questi mesi di esserci e per aver condiviso con noi il percorso per arrivare all’evento”.