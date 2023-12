Il futsal abruzzese apre il 2024 con le attese 'Finals'

Le Futsal Finals rappresentano un momento straordinario della stagione agonistica del futsal regionale: dai tornei apicali, la C1 maschile e la C femminile, che cercano il trofeo che vale l’accesso alle fasi nazionali e dà la chance di arrivare nelle categorie superiori, a quelli di C2 e D, per finire con i campionati giovanili Under 15, Under 17 e Under 19. Con una grande novità: la Coppa Abruzzo Under 15 Femminile, categoria che il Comitato ha lanciato a partire da questa stagione, con ottimi risultati fino a questo momento.

Sabato 6 gennaio, giorno dell’Epifania, un Futsal Day tutto al Femminile, con la finale delle Under 15 e le semifinali della Coppa Italia di C Femminile. In serata le semifinali della C1 maschile. Sarà premiata, anche quest’anno, una Futsal Legend abruzzese (l’anno scorso il riconoscimento andò a Francesca Salvatore, attuale ct della Nazionale Femminile). Domenica 7 gennaio tutte le altre finali, dalle giovanili fino alla C1.