Incetta di medaglie per il giovane Moscufese Daniel Ferri al Golden Cup di Orvieto

Nelle giornate di sabato e domenica si è svolta al Palazzetto dello sport Alessio PAPINI di Orvieto (TR) la 10^ edizione GOLDEN CUP della Federazione Italiana Karate.

650 gli atleti in gara giunti da tutta Italia, diversi i podi per i giovani karateki della regione Abruzzo che puntano alla partecipazione la partecipazione dei prossimi Campionati Italiani. Continua la serie positiva per il karateka FERRI Daniel Bruno, Pescarese di Moscufo allievo del Maestro Mirko DI PIETRO della palestra ASD Energia in Movimento di Collecorvino, che aggiunge due Bronzi al suo personale medagliere, conquistati

nella categoria KUMITE - M - JUNIORES (16-17 anni) SHOBU SAMBON (Marrone - Nera) nella categoria KATA - M - JUNIORES (16-17) - WADO RYU - (Marrone - Nera)