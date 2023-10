Si alza il sipario sulla Maratona D'Annunziana

Grazie all’organizzazione dell’Asd Vini Fantini, la Maratona D’Annunziana è una manifestazione di consolidata tradizione che anima in autunno la città di Pescara.

Nella consueta conferenza stampa in programma giovedì 19 ottobre alle 11:30 al Comune di Pescara, in presenza dei rappresentanti dell’amministrazione comunale pescarese, verranno illustrati tutti i dettagli della 23^ edizione sia a livello tecnico-sportivo che per quel che concerne le attività di contorno tra sabato 21 e domenica 22 ottobre.

Sabato 21, in Piazza della Rinascita, è il giorno della vigilia dedicato alle gare dei bambini, alla 8 ore ultrabeach in spiaggia (campionato italiano IUTA), alla passeggiata dell’inclusione, all’apertura del villaggio maratona (per verifica iscrizioni e ritiro dei pacchi gara tra le 12:00 e le 20:00), oltre alla Messa del Maratoneta nell’attigua Chiesa di San Pietro Apostolo.

Domenica 22, sempre in Piazza della Rinascita dalle 9:25 in poi, il clou rappresentato dalla maratona di 42,195 chilometri tra Pescara, Francavilla al Mare e Montesilvano più la mezza maratona di 21,097 chilometri, la versione non competitiva di 10,5 chilometri (ten&half) e la gara dedicata ai pattinatori.

Credit fotografico Passione Corsa Mario Bomba