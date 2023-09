Portieri goleader, i Provedel dâ€™Abruzzo

Pier Paolo Pasolini scrisse che il calcio è l’ultima rappresentazione sacra del nostro tempo, sport che unisce, aggrega, appassiona, crea riti e rituali che accomunano milioni di italiani. Siamo nel pieno della domenica del calcio, dalla Seria A alla Terza Categoria, il tifo e la passione stanno riempiendo campi polverosi di provincia e stadi super attrezzati del gotha di Eupalla. La settimana appena conclusa è stata contrassegnata dalla prodezza del portiere della Lazio Provedel che con un suo gol, un gesto atletico da rapace d’area, ha salvato la sua squadra dalla sconfitta.

Sono rari i casi di portieri che diventano goleador, numeri 1 che improvvisi come un lampo a ciel sereno irrompono nell’area avversaria e regalano momenti che rimangono nella storia del calcio. Provedel è stato il primo portiere di una squadra italiana a segnare in Champions League, il secondo in assoluto in tutte le competizioni europee di tutti i tempi. Rarissimi nella massima serie e nel gotha del calcio, scendendo di categoria queste imprese aumentano di numero. E la storia del calcio abruzzese qualcuna ne ha regalate, una straordinaria nel calcio a 5. In cui, per le dimensioni del campo da gioco e le regole dello sport, possono essere maggiori.

All’inizio di questo mese è tornato alla SSD Penne 1920, proveniente dallo Spoltore, l’esperto portiere Alceo Palena. Squadra i cui pali aveva già difeso dal 2006 al 2009. Nel febbraio 2012 Palena difendeva la porta del Miglianico, serie D girone F, quando un suo rinvio finì direttamente nella rete del portiere avversario permettendo alla sua squadra di pareggiare con il Teramo.

Un altro portiere goleador abruzzese viene dal calcio a 5, dicembre di tre anni fa. La partita è Colormax Pescara-San Giuseppe e l’autore del gol del 4 a 2 fu il portiere Francesco Molinterno, autore anche di un pregevole assist per il compagno Leandro Moreira Chimanguinho.

Il 24 dicembre 2017 Matteo Casati, portiere pescarese in forza al Giovinazzo C5, segnò addirittura una doppietta in Coppa Italia. Il numero 1 era in prestito dal Real Dem, squadra di calcio a 5 di Montesilvano.

Il portiere pescarese Alessandro Marzuoli la sua rete l’ha segnata lontano dalla sua terra natia. Era il maggio 2015 quando, infatti, segnò un gol di testa al novantatreiesimo minuto con la maglia dell’Oulu, in Finlandia. La sua squadra pareggiò così il 3 a 3 con il Kemi, nella coppa nazionale, per poi passare il turno ai calci di rigore. La carriera di Marzuoli, iniziata con la maglia del Pescara nel 2003 lo ha portato a girovagare per l’Europa con un’altra parentesi abruzzese quando fu ingaggiato dalla Pro Vasto. Prima ancora ha difeso i pali dell’Atessa, periodo in cui ebbe un gravissimo infortunio che lo ha costretto a proseguire la carriera indossando un casco protettivo.

fonte foto: fermo immagine dal canalr youtube di Alessandro Marzuoli