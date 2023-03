Rappresentative abruzzesi di calcio a 5 pronte per il Torneo delle Regioni

Le Rappresentative regionali di Calcio a 5 sono pronte per il Torneo delle Regioni 2023 in programma in Veneto, a Peschiera del Garda.

Lunedì al palazzetto di Bucchianico l’ultimo allenamento delle formazioni Under 15, Under 17, Under 19 e Femminile, la consegna del materiale a giocatori, giocatrici e staff tecnici e dirigenziali e, soprattutto, il saluto istituzionale del Comitato regionale LND Abruzzo, con la presenza del presidente Concezio Memmo, del vice-presidente vicario e capo delegazione, Alessandro Di Berardino, e del responsabile del Calcio 5, Salvatore Vittorio, che hanno ricordato ai ragazzi e alle ragazze selezionate per il Torneo delle Regioni l’importanza di essere stati scelti a rappresentare l’Abruzzo, i valori e le responsabilità che questa convocazione comportano.

“Rappresentare l’Abruzzo al Torneo delle Regioni, il campionato italiano della LND, – ha esordito il presidente Memmo, rivolgendosi ai ragazzi e alle ragazze – è una grande opportunità che va onorata nel miglior modo possibile. A noi interessa soprattutto l’atteggiamento e il comportamento, dentro e fuori dal campo. È fondamentale il modo in cui approcciate a questo Torneo. Dovete socializzare con gli altri e le altre e rappresentare i valori che ci contraddistinguono: rispetto di arbitri e avversari/e e naturalmente il verdetto del campo. Nel calcio a cinque, quando arriva l’Abruzzo tutti si aspettano cose importanti. Abbiamo una storia, abbiamo tanti titoli in bacheca, conquistati sempre con il giusto atteggiamento”.

Sandro Di Berardino ha ricordato ai ragazzi in partenza per Peschiera del Garda l’importanza dell’aspetto agonistico del Torneo: “Con rispetto per tutti e il giusto atteggiamento, ricordate però che davanti a voi si presenta una grande occasione dal punto di vista sportivo, umano e personale. L’Abruzzo ha una tradizione importante in questa competizione e cercheremo di scendere in campo per ottenere risultati importanti anche in questa edizione”.

Salvatore Vittorio ha salutato le Rappresentative sottolineando l’importanza dell’esperienza umana e sportiva del Torneo delle Regioni e l’ambizione del Comitato: “Siamo fiduciosi, abbiamo visto la preparazione delle nostre squadre e siamo sicuri che i nostri ragazzi e le nostre ragazze faranno bene in questo Torneo delle Regioni. A voi diciamo: siate ambiziosi e ambiziose, ma ricordate sempre di essere degli esempi di comportamento, dei portatori di valori sul campo e fuori. Voi siete l’Abruzzo”.

Fischio d’inizio per le formazioni abruzzesi, inserite nel girone D, sabato prossimo 1° aprile.

Questo il calendario delle Rappresentative LND Abruzzo: 1° aprile Abruzzo – Sardegna; 2 aprile Umbria – Abruzzo; 3 aprile Abruzzo – Lombardia. Si qualificano ai quarti di finale le prime due classificate di ogni girone.