Il moscufese Daniel Bruno Ferri secondo al Grand Prix nazionale di Karate

Cervia (RA), 4 – 5 febbraio 2023

Si sono appena concluse le competizioni di KARATE del GRAND PRIX NAZIONALE D’EMILIA ROMAGNA E TROFEO DELLE REGIONI.

Diversi i podi per la Federazione Regionale Karate Abruzzo e nelle individuali, tra gli altri, un secondo posto assoluto nella categoria KATA - M - CADETTI (14-15 anni) - WADO RYU - MARRONE E NERA per FERRI Daniel Bruno, Pescarese di Moscufo della palestra ASD Energia in Movimento di Collecorvino .

Continuano così gli ottimi risultati del giovane Karateka in vista dei prossimi Campionati Italiani.