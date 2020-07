COPPA ITALIA VELOCITA’ 2020 – L’ABRUZZO C’E’

Abruzzo protagonista del primo weekend di Coppa Italia Velocità 2020 svoltosi al Misano World Circuit Marco Simoncelli lo scorso 18 e 19 Luglio 2020.

Sono scesi in pista i 340 piloti iscritti, divisi tra Trofeo Italiano Amatori, Dunlop Cup, Pirelli Cup e Yamaha R3 Cup.

In particolare, il Trofeo Italiano Amatori è articolato in sei raggruppamenti, due per la 600, Base e Pro, e quattro per la 1000, Base, Avanzata, Rookie Challenge e la più attesa Superior Cup.

Evento svoltosi a porte chiuse con formula che ha previsto, per tutte le griglie incluse nei week end della Coppa Italia Velocità, il doppio round con una gara sprint da sette giri al sabato, ed una la domenica, sulla canonica lunghezza di 10 giri.

Per tutti si è partito con un turno di prove libere il venerdì mattina, cui ha fatto seguito la prima qualifica.

La sessione di prove cronometrate decisiva per la formazione della griglia di partenza si è tenuta il sabato mattina, per poi dare il via alle gare, su due giornate.

La collaborazione nata tra le realtà sportive abruzzesi Fast Bikers Racing Team A.S.D. e FBR Team S.S.D. ha permesso al pilota pescarese Mario Guarracino di salire sul gradino più alto del podio nella gara d’apertura della “Superior Cup”.

Il numero 79, in sella ad una Yamaha R1 risultata perfetta grazie al supporto tecnico dell’esperto meccanico Ludovico Celli, è partito dalla seconda piazza ed è riuscito nell’impresa di tagliare il traguardo in prima posizione assoluta, con un sorpasso all’ultimo giro sul rivale Alessandro Rossi, raggiunto proprio nel finale dopo una dura battaglia con il terzo classificato Massimo Dovesi su Ducati. Il pilota pescarese è stato premiato anche per il giro veloce della gara.

Purtroppo gara 2 è terminata con una caduta al terzo giro che non ha tolto il sorriso al pilota abruzzese, consapevole di potersela giocare fino in fondo a partire dal prossimo doppio round del 23 e 24 Agosto 2020 nella pista toscana del Mugello.