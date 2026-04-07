Torneo delle Regioni, Abruzzo Campione Under 17: quinto titolo della storia

L’Abruzzo Under 17 conquista il titolo nazionale al Torneo delle Regioni, superando il Friuli Venezia Giulia con il punteggio di 4-0 nella finale disputata alla Nuovarredo Arena di Francavilla Fontana. Un successo che consente alla rappresentativa abruzzese di mettere in bacheca il quinto titolo della categoria, a dodici anni dall’ultimo trionfo del 2014, dopo quelli ottenuti nel 1982, 1988 e 1992.

A siglare il successo per gli abruzzesi, guidati da mister Pasquale Villa, le reti di Marrocco, Di Francesco, Cipollone e Monga.

Un risultato che conferma il valore di un percorso costruito con costanza dalla LND Abruzzo, sostenuto dal lavoro delle società di appartenenza, delle famiglie, dalla competenza dello staff tecnico e dirigenziale, elementi fondamentali nello sviluppo dei giovani calciatori.

“Siamo contentissimi – commenta il presidente Lnd Abruzzo Concezio Memmo – Abbiamo fatto davvero un torneo eccellente: tutti i ragazzi, indistintamente, hanno dato il meglio di sé. Abbiamo superato anche momenti difficili, come ai quarti di finale contro l’Emilia-Romagna, quando abbiamo pensato di dover tornare a casa e invece i ragazzi ci hanno messo cuore e anima fino all’ultimo. Oggi abbiamo disputato una finale sontuosa, interpretata nel migliore dei modi. Finalmente abbiamo potuto giocare con il sole, nella condizione ideale per una squadra molto tecnica che, così, è riuscita a esprimere tutto il proprio valore. Posso solo fare i complimenti ai ragazzi e allo staff: l’Abruzzo c’è. Questo risultato è una risposta importante e oggi vogliamo semplicemente festeggiare. Possiamo dire che siamo campioni d’Italia, abbiamo lo scudetto e il tricolore, ed è una soddisfazione enorme”.

Il Torneo delle Regioni 2026 ha rappresentato un passaggio significativo per l’intero movimento dilettantistico abruzzese. Oltre al titolo conquistato dall’Under 17, la rappresentativa femminile ha raggiunto la semifinale, centrando il miglior risultato degli ultimi 25 anni, mentre Under 15 e Under 19 hanno offerto prestazioni più che positive, confermando la qualità del percorso intrapreso e la competitività delle selezioni regionali.

Di seguito, i convocati e lo staff dell’Under 17 Abruzzo Campione d’Italia

UNDER 17

Mattia Iacovelli (1954 Montesilvano Calcio); Giovanni Cipollone (Academy L’Aquila Calcio); Alessandro De Felice (Academy L’Aquila Calcio); Francesco Marrocco (Bacigalupo Vasto Marina); Matthew Okoroji (Bacigalupo Vasto Marina); Tiziano Antenucci (Celano Calcio); Giuseppe Marcanio (Celano Calcio); Diego Ambrosini (Curi Pescara); Lorenzo Di Francesco (Curi Pescara); Paolo Liberatoscioli (Curi Pescara); Clement Monga (Giulianova Calcio 1924); Alessandro Di Martino (Gladius Pescara 2010); Tommaso Di Giannantonio (Ovidiana Sulmona); Samuel Hidalgo Santilli (Ovidiana Sulmona); Mamadou Haidara Cherif (Pontevomano Calcio); Samuele Reale (Renato Curi Angolana); Matteo Falasca (Teramo Calcio 1913); Alessandro Gozzer (Teramo Calcio 1913); Andrei Rebega (Teramo Calcio 1913); Andrea Piras (Virtus Anxanum).

Staff

Coordinatore Club Abruzzo: Alfredo Natali

Commissario Tecnico Club Abruzzo: Giuseppe Giovannelli

Dirigente Responsabile: Antonio Petrucci

Selezionatore: Pasquale Villa

Collaboratore Tecnico: Vito Michele Antonino

Preparatore Portieri: Fabrizio Di Giuseppe

Match Analyst: Samuele Manzone

Medico: Giuseppe Ciancaglini

Fisioterapisti: Vincenzo Leonzi e Fausto Di Battista

Segreteria: Sergio Di Prinzio

Logistica: Nino Di Bernardi