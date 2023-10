Elezioni regionali, ufficiale la data del 14 marzo

È stata fissata ufficialmente la data per il ritorno alle urne in Abruzzo la prossima primavera per le consultazioni elettorali regionali.

La scorsa settimana il Presidente della Giunta regionale Marco Marsilio e il Presidente del Consiglio Regionale Lorenzo Sospiri avevano comunicato che la scelta era caduta su domenica 14 marzo.

Scelta che ora riveste i crismi dell’ufficialità formale. Ieri, infatti, Marsilio e Sospiri si sono recati presso la sede della Corte d’appello a L’Aquila per incontrarne la Presidente Franca Fabrizia Ida Francabandera.

Francabandera ha espresso condivisione per la data indicata da Marsilio e Sospiri ed è stato, quindi, sottoscritto il verbale d’intesa con cui ufficialmente si avviano le procedure che porteranno al voto.

Mancano, quindi, cinque mesi esatti all’apertura delle urne ma i motori della campagna elettorale sono già ben avviati. Due i candidati alla Presidenza già sicuri, a meno di clamorosi colpi di scena. Oltre l’uscente Marco Marsilio, espressione del centro-destra, ci sarà una coalizione Pd, Movimento 5 Stelle, Psi, Italia Viva, Azione, Sinistra Italiana che candiderà l’ex rettore dell’Università di Teramo Luciano D’Amico.