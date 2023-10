Lâ€™Abruzzo tornerÃ  al voto il 10 marzo 2024

Si scaldano i motori in Abruzzo per il ritorno alle urne per il rinnovo del Consiglio e del Presidente della Regione l’anno prossimo. Due i candidati alla Presidenza già sicuri, a meno di clamorosi colpi di scena. Oltre l’uscente Marco Marsilio, espressione del centro-destra, ci sarà una coalizione Pd, Movimento 5 Stelle, Psi, Italia Viva, Azione, Sinistra Italiana che candiderà l’ex rettore dell’Università di Teramo Luciano D’Amico.

È stata ufficializzata oggi la data in cui si tornerà al voto: domenica 10 marzo. La data è stata fissata dai presidenti di giunta e consiglio regionali Marsilio e Sospiri. Contatti in corso con il Governo per la verifica della possibilità di estendere la consultazione elettorale anche al giorno successivo.

La procedura di formalizzazione della data, così come previsto dallo Statuto della Regione Abruzzo, avverrà la settimana prossima con l’incontro di Marsilio e Sospiri con la presidente della Corte d’Appello aquilana Fabrizia Ida Francabandera.