Pianella, Giansante: tante iniziative per Pianella!

Anna Bruna Giansante, consigliera comunale di Pianella e consigliera nazionale ANCI con delega alla cultura, al turismo e alle politiche comunitarie, attiva come non mai nel realizzare eventi culturali e sportivi nella sua Pianella. "Sono stati mesi difficili per l'intera Nazione e per la nostra Città – ci dice Giansante – durante questa brutta pandemia, Il mio impegno è stato quello di adoperarmi a supporto dei cittadini con la promessa di riprendere le attività che ho sempre avuto il piacere di realizzare non appena fosse stato possibile".

Non solo cultura ma anche sport

"Infatti, nel mese di settembre, ho voluto dedicare due giornate allo sport, puntando l'attenzione su uno degli sport praticabili anche durante le restrizioni: il tennis. Con il supporto di istruttori qualificati e certificati sono riuscita ad avviare per la prima volta a Pianella dei corsi di tennis, valorizzando il campo presente nel parco "E. Finocchio".

Il 25 settembre ho ospitato l'autore Antonio Corradi per la presentazione di una raccolta di poesie moderne e frizzanti "Le api muoiono giovani" , presso la sala consiliare del Comune di Pianella.

Il 26 settembre ho partecipato alla mostra alla GEP, Giornate europee del patrimonio, presso l'archivio di Stato di Pescara , "Gli Olivieri tra i due Mondi" con la mia associazione Cultour Pianella.

Il 27 settembre ho dato vita ad un Evento storico, culturale e religioso a Cerratina "San Nicola Vescovo tra arte e devozione", con pubblicazione di un opuscolo a mie spese e cura per la comunità di Cerratina, lavoro che contribuirà al restauro della chiesa e di un paio di tele.

Per ottobre ho in cantiere altre iniziative una su Pianella, parleremo di storia e del collegamento tra Enrico Sappia e Pianella, l'altra su Castellana, presso la Chiesa della BV Maria Lauretana. Con la collaborazione di uno studioso abruzzese realizzeremo un convegno dedicato alle bellezze storiche ed autentiche della nostra frazione.

Continuerò sempre a proporre sport, cultura, turismo e ad essere attiva tra la gente, per rispondere ai problemi di manutenzione ordinaria, ai problemi con la scuola, AD ASCOLTARE IDEE E PROPOSTE, a costruire attivamente il futuro di Pianella".