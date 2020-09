Pianella: verso il Congresso 2020 per il rinnovo del circolo del Partito Democratico

Pianella - Mercoledì 30 settembre si terrà il congresso per il rinnovo delle cariche della segreteria cittadina del Partito democratico per il circolo di Pianella.

ll segretario del circolo del Pd di Pianella ed il direttivo uscente, invitano gli iscritti e i simpatizzanti del partito a partecipare alla riunione, che si svolgerà mercoledì 30 settembre dalle 19.00 in poi in contrada Pratodonico 1.

Nella circostanza, verrà presenta la candidatura a segretario del Pd di Pianella di Claudio Paolone, giovane avvocato, (ad oggi unico candidato) seguirà una discussione aperta tra i partecipanti sulla mozione presentata con le linee politico-programmatiche ed organizzative e la votazione dalle ore 21.00 alle 22.30.

Il congresso si svolgerà assicurando il rispetto delle normative anti-covid 19 in ogni fase del procedimento assembleare. Per ogni informazione è consultabile la pagina facebook Circolo Pd Pianella PE.

Un appuntamento importante per la comunità pianellese per costruire una proposta politicavalida per i cittadini, che discuta sui temi ed apporti nuove idee innovative.