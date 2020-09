Pianella, il sindaco replica a Filippone: “Ha grossi problemi con i numeri”

Il sindaco di Pianella Sandro Marinelli interviene con una nota per replicare a Filippone in merito alle esternazioni sul bilancio:

“Davvero preoccupante che, nonostante sieda sui banchi del consiglio comunale da vari decenni, il consigliere Filippone non abbia ancora assimilato nemmeno le regole minime di lettura del principale documento contabile comunale. La totale carenza di verità e logica nelle sue affermazioni rende impossibile persino formulare repliche specifiche poiché non si può argomentare su ipotesi che non esistono, per cui invito il segretario del locale circolo PD ad una attenta lettura della relazione del Revisore Contabile dell’ente, organo autonomo poiché nominato dal Prefetto previo sorteggio, che anche quest’anno ha espresso il proprio parere favorevole, con l’auspicio che riesca a comprendere, almeno per grandi linee, cosa c’è scritto nel rendiconto finanziario che, apparentemente, sembra un ostacolodavvero insormontabile per lui.”

“Del resto – conclude il primo cittadino – non è pensabile che ci sia ancora qualcuno disposto a dare credito alle cicliche farneticazioni di Filippone, dopo che negli ultimi mesi ha superato se stesso invocando ripetutamente una inesistente maggioranza alternativa, eppure si trattava di contare solo fino a 7. Comunque, fortunatamente, tutti i consiglieri candidatisi con lui hanno compreso la totale inaffidabilità di Filippone, che, ormai, anche in consiglio comunale, rappresenta solo se stesso, il che, sotto il profilo numerico sicuramente rende più semplice ogni conteggio”.