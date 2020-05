Pianella: il Sindaco replica alla minoranza

“Spiace dover constatare come i consiglieri comunali di minoranza siano più preoccupati delle esternazioni di Matteo Salvini che delle misure approntate a beneficio dei cittadini”. Così il sindaco Sandro Marinelli esordisce in relazione alle parole delle minoranze che hanno diffuso un comunicato di protesta.

“ Ho fortemente promosso e gestito un costante e proficuo confronto in questa difficile situazione, spiega il primo cittadino, nella convinzione che la gravità della situazione meritasse il coinvolgimento di tutte le componenti rappresentative della cittadinanza, ma è bastato che un giornale riportasse una nota di merito espressa dal leader del primo partito italiano per generare il panico nella eterogenea minoranza pianellese, che evidentemente riesce a trovare motivo di unità solo nell’avversione contro qualcuno “.

“ Purtroppo, aggiunge il sindaco, come emerso in maniera imbarazzante nell’ultimo consiglio comunale, nella nostra attività amministrativa dobbiamo anche occuparci di consiglieri che propongono emendamenti privi dei minimi requisiti di forma e di sostanza, visto che sia il responsabile di area che il revisore contabile (ricordiamo estratto a sorte dal Prefetto non scelto dalla maggioranza), ne attestano la totale inammissibilità, salvo poi ergersi addirittura ad ispiratori di manovre finanziare di cui evidentemente ignorano ogni aspetto”.

“Quello che emerge, conclude il primo cittadino, è, purtroppo, la totale inadeguatezza delle minoranze presenti in consiglio ad assumere qualsiasi funzione gestionale, poiché hanno preferito perdere l’opportunità offerta loro di lavorare con la maggioranza per portare idee e contributi a beneficio dei cittadini solo per una sindrome da irrilevanza politica che non dipende dal sottoscritto, ma dalla loro evidentemente poco significativa attività “.