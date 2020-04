IL SINDACO MARINELLI DISCONOSCE IL DIRITTO COSTITUZIONALE !

Dobbiamo rilevare che il sindaco di Pianella S. Marinelli continua con la sua opera mistificatoria nei confronti dell'operato del Governo in carica.

Partendo dalla inutile polemica sui buoni spesa che sono arrivati a favore delle persone che avevano delle difficoltà in questo periodo particolare, il 26 aprile a mezzo social Facebook asserisce che: “... chi non è legittimato dal popolo non può avere titolo per assumere decisioni che hanno effetti irreversibili per la collettività ecc. “… è evidente che o non conosce o vuole esasperare questo clima già difficile per motivi che nulla interessano alla collettività di Pianella …”.

Come tutti sanno la carica del Presidente del Consiglio non è una carica elettiva ed è nominato dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 92 della Costituzione Italiana.

L'art. 92 della Costituzione dice che la nomina del Presidente del Consiglio spetta al Capo dello Stato, in quanto è figura autorevole e super partes in grado di fare la migliore scelta in base al momento storico.

Anche l'uso del termine PREMIER SAREBBE IMPROPRIO PERCHE' RICALCA ALTRI ORDINAMENTI ed altre prerogative non presenti nelle leggi italiane.

Vogliamo ricordare che il Presidente Conte è lo stesso con il quale il suo amico Salvini ha stipulato un contratto di governo, che ha dato vita all'esecutivo giallo-verde che ha dato vita al Reddito di cittadinanza, e litigato su tante altre cose, terminando con una crisi di governo in piena estate tra un tuffo al mare e quattro salti in discoteca: giusto per avere a cuore i problemi degli Italiani!

Proprio nel momento in cui il partito di Salvini, dopo la pessima figura nello spiegare il M.E.S., cercando di isolarci dal resto degli altri paesi europei, sta perdendo consensi come riportano i sondaggi recenti, il Sindaco Marinelli si erge a difensore degli Italiani con un post assurdo su Facebook!

Il governo sta gestendo la “Fase 2”, quella della riapertura dopo un lockdown che dura ormai da un mese e mezzo, in modo da assicurare la sicurezza, la salute pubblica e tutelando l'economia dando un sostegno a chi purtroppo non ha lavorato in queste lunghe e difficili settimane.

Senza la solidarietà, la pazienza e la fiducia nelle Istituzioni, sarà tutto più difficile.

NOI CREDIAMO ALLA RIPARTENZA DELL'ITALIA, E NEL BUON SENSO DELLE PERSONE.

L'Italia non è il paese dei “pieni poteri”: è un paese democratico basato sul lavoro.

Non vogliamo entrare in una polemica che riguarda il 25 aprile dove condividere un poster ... sulla bacheca virtuale del Comune non rappresenta lo spirito e il valore di una importante FESTA DI TUTTI GLI ITALIANI: in altri Comuni vicini si è visto un maggior slancio emotivo di chi rappresenta le Istituzioni locali.

In attesa di conoscere la rendicontazione delle spese sull'acquisto delle mascherine e sulla conformità ai requisiti C.E., invitiamo il Sindaco Marinelli ad occuparsi di più dei problemi dei Pianellesi, tralasciando i sogni di gloria: questo Governo nazionale durerà più di quanto lui pensi o voglia far credere.