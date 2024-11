La soprano abruzzese Federica Di Rocco fa rivivere la magia di Puccini al Parlamento Europeo

Il 12 novembre 2024, il Parlamento Europeo di Bruxelles si trasformerà in un palcoscenico d'eccezione per rendere omaggio a uno dei più grandi geni della musica lirica, Giacomo Puccini. Simbolo della tradizione musicale italiana ed europea nel mondo, viene celebrato in occasione del 100° anniversario dalla sua morte, avvenuta il 29 novembre 1924 proprio a Bruxelles.

A sancire la solennità e il prestigio dell'evento sarà la presenza della Presidente del Parlamento, Roberta Metsola, che porgerà i saluti istituzionali al pubblico e presiederà l'evento internazionale.

Sarà una fra le voci italiane emergenti della scena internazionale a riportare in vita le emozioni dei personaggi femminili pucciniani. L'invito rivolto al Soprano abruzzese Federica Di Rocco, costituisce un'occasione prestigiosa e un onore raro per l'artista che per la prima volta sarà rappresentante d'eccezione dell'orgoglio italiano in un contesto così solenne come quello delle istituzioni europee. La sua esperienza e il suo talento promettono di rendere l'Omaggio un evento memorabile. Il soprano Di Rocco ha ricevuto numerosi riconoscimenti nel panorama lirico, dimostrando di saper toccare le corde emotive del pubblico con la sua interpretazione. Ha all'attivo un'intensa attività concertistica ed ha in programma nuovi debutti d'opera. Apprezzata interprete del repertorio Pucciniano e non solo, reduce da importanti concerti in teatri e sale prestigiose, di recente si è esibita in concerto a Londra presso Buckingham Palace. L'invito a Bruxelles, quindi va a coronare una carriera ricca di momenti importanti e suggella il riconoscimento e l'apprezzamento dell'artista in Europa.

Ad accompagnare il soprano nell'esecuzione delle più celebri arie pucciniane e famosi intermezzi, tratti dalle Opere Gianni Schicchi, La Bohème, La Rondine, Manon Lescaut, Turandot e Suor Angelica, all'apice della sua carriera, sarà un esponente di prim'ordine dell'Opera lirica italiana. Il Maestro Michele D'Elia, affermato pianista fra i più richiesti e apprezzati nel mondo, con una lunga carriera, in qualità di docente, all'Accademia del Teatro alla Scala di Milano, curerà con la sua arte strumentale le melodie del repertorio in scena. Sarà anche per lui un onore e un grande riconoscimento di stima potersi esibire per la prima volta davanti alla Presidente del Parlamento Europeo e al pubblico riunito.

La sinergia tra la voce del soprano e la maestria al pianoforte promette di creare un'atmosfera incantevole e coinvolgente, che porterà il pubblico in un viaggio emozionante attraverso il mondo dell'opera.

L'iniziativa "Omaggio a Giacomo Puccini. L'influenza e il ruolo della musica lirica nel contesto culturale ed economico dell'Unione Europea" è organizzata e introdotta dall'On. Mario Furore, (europarlamentare del gruppo The Left e membro della Commissione Cultura) che attraverso la straordinaria eredità artistica e culturale di G.Puccini , ha voluto mettere in risalto anche l'impegno dell'Unione Europea, nel preservare e promuovere il patrimonio musicale europeo ,ed in particolare l'Opera lirica. La serata dedicata a Puccini costituirà anche un richiamo al valore unificante della cultura europea.

L'evento gode inoltre del patrocinio del Comitato Nazionale per le Celebrazioni Pucciniane - PUCCINI 100, che va a conferire maggior prestigio all'identità del concerto.