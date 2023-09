A Campotino di Collecorvino torna lo street food

Collecorvino - Torna domani 8 settembre l’appuntamento dello street-art food nel borgo, a Collecorvino, promosso dalla Consulta Giovani del Comune di Collecorvino.

Quest’anno l’evento previsto per venerdì 8 e sabato 9 settembre avrà luogo in contrada Campotino, piccolo borgo situato tra quelli di Congiunti e Santa Lucia.

Il programma prevede nel venerdì una serata dedicata alla musica latina con il concerto live dei Playson de Cuba e sabato in prima serata il concerto rock dei Can’t stop the Wave seguito dal DJ set di Lou Quinzio DJ, a far da cornice all’evento saranno i tipici track dello street food e artisti che si cimenteranno in realizzazione di murales.