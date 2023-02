La Molisana sceglie l'Abruzzo per il lancio di Gnocchi e Chicche di patate

E’ l’Abruzzo la regione scelta da La Molisana per il lancio di Gnocchi e Chicche di patate realizzati con la nuova ricetta solo con patate fresche 100% italiane

Gli gnocchi sono considerati tra i più prelibati comfort food della tradizione e La Molisana, sempre attenta alle preferenze dei consumatori, presenta le Chicche e Gnocchi di patate realizzati da oggi con patate fresche 100% italiane. A rendere ancora più speciale il prodotto è il metodo di lavorazione:

- le patate vengono cotte a vapore per preservare intatte le proprietà organolettiche e nutrizionali,

- poi impastate a caldo secondo tradizione per ottenere un impasto omogeneo, con l’aggiunta della semola rimacinata di grano duro del molino della famiglia Ferro.

Il risultato finale è un prodotto confezionato in un pack in carta FSC che si abbina ad ogni ingrediente: pesce, carne, verdure per realizzare un’infinità di piatti gustosi, sazianti e bilanciati in meno di 10 minuti. Inoltre, possono essere conservati in dispensa con una shelf-life di 2 anni.

La Molisana, forte della crescita continua nel settore della pasta di semola classica e integrale, decide di presidiare anche il mercato degli gnocchi, che sta registrando un trend positivo a scaffale sia a volume che a valore, e lo fa puntando su innovazione e qualità, cercando di intercettare la domanda dei consumatori premium, alla ricerca di prodotti con ricettazioni naturali, ingredienti semplici e italiani, mantenendo le promesse di gusto, time saving e facilità di preparazione.

Per sostenere il debutto a scaffale di Chicche e Gnocchi di patate, La Molisana ha attivato una campagna online e offline. #ancorapiùgnocchi è l’hashtag di una campagna digital che si sviluppa nel mese di febbraio e marzo, a cui si affiancano alcune iniziative strategiche che coinvolgono direttamente i punti vendita.

La prima regione per il progetto pilota di lancio è l’Abruzzo ma a seguire le novità debutteranno progressivamente in tutta Italia nelle principali insegne della gdo.