ADUNANZA UE.COOP ABRUZZO: DANILO GIAMMARINO ELETTO RAPPRESENTANTE DI SEZIONE

L’Aquila, 27 APRILE 2023 – Si è svolta ieri a L’Aquila l’Adunanza Regionale di Ue.Coop Abruzzo per il rinnovo della carica di Rappresentante della Sezione regionale, emanazione territoriale dell’Unione Europea delle Cooperative, alla presenza delle cooperative intervenute, del coordinatore nazionale Vincenzo Sette collegato in videoconferenza e del coordinatore regionale Roberto Cappelli.

Alla guida della Sezione Regionale per il prossimo quinquennio 2023/2028 è stato eletto all’unanimità Danilo Giammarino, quarantaduenne Presidente della Nova Vita – Cooperativa Sociale Onlus. “Oggi - ha dichiarato il neo-eletto Rappresentante Regionale Giammarino - ho incontrato cooperatori di grande esperienza e giovani che hanno scelto di cercare la propria strada cooperando. Questo è il segno che la cooperazione è viva e ha ancora molto da dire, ma soprattutto da fare. Io sarò il portavoce delle necessità, delle storie e delle belle esperienze di tutte le cooperative associate che operano in questo territorio. Auspico che il movimento cooperativo, soprattutto abruzzese, sia capace di mettere in comune le proprie potenzialità, di connettersi “umanamente” contro l’indifferenza, l’egoismo e la solitudine che spesso contraddistingue la vita di molti. Perché il rilancio dei territori non può che passare dalla cooperazione”

Nel corso dei lavori gli enti mutualistici aderenti hanno deliberato, oltre all’elezione del nuovo Rappresentante di sezione, anche la nomina dei delegati che rappresenteranno l’Abruzzo all’assemblea nazionale di Ue.Coop che si terrà il prossimo 21 giugno a Roma.

(Nella foto, da sinistra: Roberto Cappelli Coordinatore regionale Ue.Coop Abruzzo; Danilo Giammarino nuovo Rappresentante di Sezione Ue.Coop Abruzzo). (Nella foto: Danilo Giammarino nuovo Rappresentante di Sezione Ue.Coop Abruzzo)

Ue.Coop Abruzzo autorizza la libera e gratuita diffusione delle immagini in allegato.