Pubblicato il bando per la Borsa di Studio alla memoria di Giulia Cecchettin

L'Associazione di Promozione Sociale Mama di Pescara, in collaborazione con l’Università G. d’Annunzio Chieti – Pescara, con il sostegno di Confimi Industria Abruzzo ed il contributo volontario dei docenti dell’Ateneo, annuncia la pubblicazione del Bando di Concorso per l'assegnazione della Borsa di Studio alla memoria di Giulia Cecchettin.

La Borsa di Studio, del valore di duemila euro, è stata istituita, da Aps Mama presieduta da Alessandra Relmi, per tenere vivo il ricordo di Giulia Cecchettin, la giovane ventiduenne di Vigonovo (VE), vittima di femminicidio tragicamente scomparsa nel mese di novembre 2023, e rappresenta l'impegno dell'Associazione Mama nel mantenere alta l’attenzione sulla violenza di genere che colpisce le donne ma che riguarda tutti e dare vita a un percorso serio e concreto verso la diffusione della cultura del rispetto, della promozione e della tutela dei diritti delle donne e della parità nel rapporto tra generi rivolta a tutte le generazioni.

Il bando è volto a premiare il merito e a sostenere la formazione universitaria di giovani studentesse del corso di laurea triennale in Ingegneria Biomedica, presso la sede di Pescara dell'Università G. d'Annunzio, che concluderanno con successo il loro percorso di studi nell’anno accademico 2023/2024. Il concorso è aperto a tutte le studentesse che hanno conseguito, o conseguiranno entro l'ultima sessione di Laurea prevista per il 5 aprile 2024, la Laurea Triennale in Ingegneria Biomedica presso l'Università G. d'Annunzio.

Oltre ai requisiti di merito, la selezione terrà conto delle condizioni economiche delle partecipanti (valutate in base all'ISEE 2024).

L'Associazione Mama si augura che l’iniziativa possa ispirare, sostenere e guidare le giovani laureate e laureande nel loro cammino accademico verso il successo e la realizzazione personale, per costruire tutti insieme un futuro più equo e inclusivo.

"Siamo profondamente onorati di presentare l'Edizione 2024 della Borsa di Studio "Giulia Cecchettin", dichiara Alessandra Relmi, presidente dell’Associazione Mama. “Questa iniziativa, nata in memoria di una giovane donna dal futuro promettente che le è stato ingiustamente negato, riflette l'impegno dell'Associazione Mama nella lotta contro la violenza di genere e nel sostegno alle giovani donne che intendano perseguire la propria realizzazione personale attraverso un percorso accademico. La Borsa di Studio rappresenta la nostra dedica a Giulia Cecchettin e il nostro impegno a promuovere un cambiamento culturale e sociale che passi attraverso l’abbattimento degli stereotipi, il rispetto e la valorizzazione delle differenze di genere, il rifiuto della violenza in ogni sua forma e le pari opportunità.

Invitiamo tutte le studentesse idonee a partecipare e a condividere con noi questo percorso di crescita e solidarietà. Il nostro augurio è che questa Borsa di Studio possa contribuire a ispirare e sostenere le giovani menti brillanti che saranno il futuro del nostro paese", conclude Relmi.

Il testo del bando è online sul sito web dell’Università al seguente link: https://ibl9.unich.it/pagina-borse+benefici-esenzioni-1391 e sul quello di Confimi Industria Abruzzo https://confimiabruzzo.it/borsa-studio-giulia-cecchettin/ e il termine per la presentazione delle domande, da trasmettere in carta libera all’indirizzo PEC acmama@pec.it , è fissato al 31 marzo prossimo.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito web www.aps-mama.it o contattare la Segreteria dell’ Associazione Mama al seguente recapito e-mail: segreteria@aps-mama.it

foto avvenire.it