"Lungo la via Tiburtina Valeria nel Medioevo"

La via Tiburtina Valeria che, partendo da Roma, attraversa l’Appennino e termina a Pescara nel Medioevo costituì una delle principali direttrici di attraversamento orizzontale della penisola.

Nonostante le deviazioni della strada odierna, è ancora possibile per lunghi tratti riconoscere l’antico tracciato, rivelando una continuità che ne conferma la funzione strategica.

Nel suo snodarsi all’interno dell’area appenninica la Tiburtina-Valeria ha infatti trasformato l’ostacolo naturale della catena montuosa in luogo di comunicazione, permettendo lo stabilirsi di relazioni culturali tra aree territoriali distanti.

Il convegno, in programma dal 14 al 17 novembre all'Auditorium del Campus Universitario di Chieti, vuole dunque stimolare lo studio delle più significative emergenze storico-artistiche poste lungo il percorso e nelle aree limitrofe in una logica di itinerario con chiavi di lettura che, a seconda dei casi, mettano in risalto la migrazione di culti, reliquie, maestranze, artisti, committenti o opere d’arte.

Convegno Internazionale promosso da: Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Dipartimento di Lettere Arti e Scienze Sociali Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo Società Romana di Storia Patria