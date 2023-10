LEI, un libro che narra di donne

Presentazione del libro della scrittrice Flavia Panklewicz, il 18 ottobre presso il Caffè Letterario di Pescara. L’evento è stato organizzato dal Lions club ValPescara, con l’Eremo Dannunziano e la FIDAPA BPE Italy sezione Pescara.

LEI è il titolo del libro che narra di sette donne in sette storie ognuna con una caratteristica diversa.

Le donne narrate raccontano storie comuni di vita vissuta con crisi esistenziali, con rivalsa e rinascita, di scoperta degli altri e di sé stesse, così come solo sanno fare le donne e si conclude con la storia più emozionante per la scrittrice, la storia di LEI, la storia della sua mamma. Una donna che vive la giovinezza in un epoca diversa, sopportando anche la guerra, fino al tempo attuale.

Le storie delle donne protagoniste non sono narrate nello stesso modo, ma hanno come obiettivo unico far conoscere il loro animo sempre pronto a rinascere per sé stesse e per chi amano, una di esse è addirittura narrata al maschile cioè vista da un uomo.

Il luoghi dove si svolgono le storie sono gli stessi dove la scrittrice ha vissuto e lavorato, dalla Puglia dove è nata, nella città di Lecce, a Torino, dove ha scoperto la città e le sue bellezze, a New York dove ha lavorato per molti anni come fondatrice e direttrice di una rivista BridgeApulia Usa nella quale promuoveva la sua Regione di origine che porta sempre nel cuore e dove vive attualmente.

Figlia di un Polacco e di una napoletana, Flavia Panklewicz, è cresciuta con un animo aperto e pronto verso l’altro e, proprio per ricordare le sue origini ed in particolare la sua mamma, l’ultima storia, che dà il titolo al libro, include frasi e brani scritti da LEI dove è descritta la storia di una giovane donna, della sua famiglia fino alla conclusione della vita.

Le storie raccolte nel libro sono in parte inedite e in parte già premiate con riconoscimenti prestigiosi come il Melina Doti nel 2021 e la menzione di merito Dostoevskij. Ma proprio il lockdown ha consentito alla scrittrice di utilizzare in modo concreto quel tempo silenzioso e dilatato raccogliendo quanto già scritto completandolo con storie nuove raccolte nel libro LEI.

A presentare e coordinare l'evento Marilisa Amorosi del Lions ValPescara, intervenuti alla presentazione del libro l’assessore Adelchi Sulpizio, la Presidente dell’associazione Eremo Dannunziano Nicoletta Di Gregorio e la Presidente della FIDAPA BPW Italy sezione Pescara Maria Luisa Abate.