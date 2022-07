Gino Bucci, L'abruzzese fuori sede oggi a Collecorvino a presentare il suo libro " Rime Toscibili"

Gino Bucci, il celebre abruzzese fuori sede del mondo social, oggi 23 luglio, presenterà il suo libro a Collecorvino, nella splendida cornice del chiostro del convento di San Patrignano, alle ore 19.15.

Laureato in lettere, Bucci, si è fatto conoscere al mondo attraverso la sua geniale pagina facebook ( oggi presente anche in altri social), L'Abruzzese Fuori Sede, nata per gioco, divenuta negli anni un angolo del web, “abruzzocentrico”, dove vengono pubblicati racconti d'Abruzzo e di abruzzesi, con un linguaggio “ studiato”, unico, inconfondibile e comprensibile da tutti.

Rime Toscibili, edito da Ricerche&Redazioni, è una prima raccolta delle tante rime composte dall'autore in questi anni e pubblicate sui social, un viaggio letterario divertente ma spesso anche profondo, che risveglia vecchie emozioni legate alla storia e le tradizioni d'Abruzzo. Scrive nella prefazione il Prof. Remo Rapino, premio Campiello 2020:

“[…] Il linguaggio è semplice, popolare, utilizzando proverbi e modi di dire dialettali. Direi un geniale percorso sugli intriganti sentieri della dialettologia. Un invito lieve al ridere e al sorridere, anche di noi stessi, parlando alla mente e al cuore di tutti, al di là dei confini territoriali e delle differenze dialettali. Insomma un umile rosario di “mattità” che, di fatto, aprono alla conoscenza come alla valorizzazione dell’Abruzzo e della cultura abruzzese, che, sotto sotto, è terra misteriosa e intricata.”

L'appuntamento è quindi per questa sera alle ore 19.15 a Collecorvino, quando l'autore presenterà la sua opera, chiacchierando con l'assessore alla cultura Moira D'Agostino e Emanuele Maggiore