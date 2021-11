Collecorvino: stimolante e partecipato il salotto letterario

Quello andato in scena ieri a Collecorvino è stato un pomeriggio all'insegna della cultura.

" armati di cultura e sarai libero" così recita il murale disegnato fuori la scuola media del paese e l'amministrazione comunale percorre il cammino verso la questa strada.

Per questo ieri in sala consigliare è stato organizzato un salotto letterario con la collaborazione con la Masciulli Edizioni, che ha visto 5 autori presentare le loro rispettive opere.

Numerosi sono stati i cittadini che hanno partecipato all'evento e soprattutto interaggito interessati con gli autori.



queste le parole di Alessio Masciulli:

‘Sentirsi a casa fuori dal proprio territorio a volte è difficile, ritrovare il calore di tanta bella gente dopo quasi due anni di pandemia fa bene al cuore, conoscere poi un sindaco e un’amministrazione come quella di Collecorvino che ama libri e cultura credo sia l’emozione più bella vissuta in questo periodo. Da qui bisogna ripartire, la gente ha voglia di distrarsi ma anche di scoprire e leggere, i libri sono mondi meravigliosi che raccolgono vite di altri che lette poi fanno bene alla nostra. Ieri è stato un evento magico che ha unito tanta bella gente, da parte mia e di tutta la Masciulli Edizioni un grazie immenso al sindaco Paolo D’Amico e all’assessore Moira D’Agostino per l’accoglienza, il calore e la genuinità. Un grazie speciale agli autori Sarà Faieta, Cesira Donatelli, Alessandro De Cerchio, Filippo Guidi e Tiziana Iozzi che sono stati meravigliosi e grazie anche al ristorante Da Filippo per tutta la gentilezza nei nostri confronti.’

Felicissima per la riuscita dell'evento anche l'assessore D'Agostino che così commenta:

Che dire.... è stato un pomeriggio all'insegna della lettura e dell'ascolto. Un pomeriggio per me personalmente molto emozionante, che solo chi legge può capire.

Un popolo che legge è un popolo che ha futuro.

Questo è il futuro che voglio per la mia Collecorvino

Grazie a tutti i presenti per avermi dato questo onore.

Alessio Masciulli Tiziana Iozzi Cesira Donatelli Filippo Guidi Sara Faieta Alessandro De Cerchio .