Salotto letterario a Collecorvino

Domenica 21 novembre alle ore 17.00, presso la sala consigliare di Collecorvino vi sarà Incontri d’autore, salotto letterario organizzato da Masciulli Edizioni che vedrà protagonisti cinque differenti autori per la presentazione dei rispettivi romanzi.

I libri che saranno presentati sono: 28320 Il ragazzo che urlava in silenzio di Filippo Guidi, Non è mai tardi per un sogno di Alessandro de Cerchio, Nettare di luce di Cesira Donatelli, Amati o Amàti questione di accenti di Tiziana Iozzi, La terrazza su Berrechid di Sara Faieta.

Ad introdurre l’incontro sarà l’assessore alla cultura Moira D’Agostino, a moderare e presentare le opere sarà l’editore Alessio Masciulli, previsto anche il saluto del Sindaco Paolo D’Amico.