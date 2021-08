TANTO PUBBLICO IN UN'ATMOSFERA SUGGESTIVA AL PARCO COLLE DEL TELEGRAFO NELLA NOTTE DI SAN LORENZO

Una serata, quella di ieri, all’insegna della contemplazione, della musica, del romanticismo in una location con panorama mozzafiato.

Ha colto nel segno l’iniziativa del Presidente del Consiglio comunale, Marcello Antonelli, e dell’assessore ai Parchi e al Verde Pubblico, Gianni Santilli che, nell’ambito dei progetti dell’amministrazione comunale per l’estate 2021, ha ridato vita e lustro al Parco Colle del Telegrafo di Pescara.

Per il folto pubblico, di ogni fascia di età, che ha gremito l’area è stato un momento unico per godersi il cielo alla ricerca delle stelle cadenti comodamente sdraiati a terra, per alcuni, per fare un vero e proprio picnic, per altri, o esprimere un desiderio guardando il mare per i tanti innamorati.

Lo spazio musicale è stato curato dall’Associazione Culturale Musicale Angeli Romagnoli e molta curiosità ed apprezzamento ha ricevuto la Band THE COMEBACK; un giovanissimo di adolescenti pescaresi che ha sorpreso per le capacità e competenze musicali. Ha proposto uno spettacolo completamente live creando un’atmosfera suggestiva particolarmente adatta alla situazione.

Tra applausi e richieste di bis hanno “accompagnato” il pubblico fino alla chiusura del parco.

Pubblico che senza nessuna difficoltà ha rispettato al massimo le prescrizioni anti-Covid e che non può far altro che dare soddisfazione All’Amministrazione Comunale per la riuscita dell’evento.