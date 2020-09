Pianella - Riapre la scuola: una serata dedicata ai più piccoli con i libri di Felicita Romano

Saranno Puccino e Luppina, protagonisti dei libri della scrittrice pianellese Felicita Romano, ad accompagnare i più piccoli in una serata all’insegna delle emozioni.

Una iniziativa che nasce proprio in vista della riapertura della scuola, ormai chiusa dallo scorso mese di marzo a causa dell’emergenza sanitaria, proprio con l’intento di ‘raccontare’ un’estate diversa da tutte le altre ed un ritorno a scuola che vedrà famiglie, insegnanti e giovani studenti alle prese con le misure preventive adottate per superare questa fase.

L’appuntamento è per venerdì 18 settembre, alle ore 21:00, presso l’area scolastica di via Villa de Felici, area all’aperto che consentirà il massimo rispetto del distanziamento e di tutte le misure anti-covid 19.

Immagini, racconti e poesie saranno resi ancora più suggestivi attraverso l’accompagnamento musicale di Lucrezia Di Leonardo e Laura Di Mascio.

“ Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta di Felicita, afferma l’assessore alla cultura Sabrina Di Clemente, perché riteniamo che in questa fase sia particolarmente importante favorire l’incontro dei più piccoli in vista della riapertura della scuola. Trascorrere una serata leggendo con loro racconti e poesie sarà un’occasione per prepararsi al meglio, condividendo anche tutte le novità che i giovani studenti hanno dovuto affrontare, sottolineando l’importanza di tornare tra i banchi per apprendere e crescere insieme”.