LEGA GIOVANI PIANELLA, DI MASSIMO: “LAUREA TELEMATICA, ABBIAMO MESSO A DISPOSIZIONE L'AULA CONSILIARE PER GLI STUDENTI”

“Sono molti gli atenei che si ritrovano costretti ancora a procedere in via telematica con le sessioni di laurea. La Lega Giovani della provincia di Pescara - spiegano in una nota il Vice Sindaco di Pianella Antonella di Massimo ed il responsabile Università centro Italia Alessandro Maccarone – ha chiesto ai Comuni di concedere ai laureandi l'Aula Consiliare per poter celebrare degnamente l'importante traguardo della laurea. Una cerimonia dal valore simbolico altissimo che non può non essere condivisa con parenti ed amici più stretti.” In più, aggiungono, in molti non possono usufruire di connessioni wi-fi veloci e funzionali: per questo crediamo sia di fondamentale importanza oggi più che mai intervenire a sostegno degli studenti.”

Il Vice Sindaco, che ha anche la delega alle politiche giovanili, esprime pertanto la sua soddisfazione per l'approvazione della delibera di giunta: “ Un altro passaggio amministrativo che dimostra la sensibilità della nostra amministrazione verso i giovani ed il loro percorso formativo. Ringrazio i colleghi di giunta per aver voluto sostenere con convinzione la mia proposta riconoscendo l'uso gratuito della sala per la giornata della proclamazione dei laureandi, poiché, in questo momento di difficoltà, la vicinanza dell'Istituzione contribuisce al necessario percorso di avvicinamento che occorre perseguire tra le giovani generazioni e la gestione della cosa pubblica.”